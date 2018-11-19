اعزام ۱۷۰۰ نفر از بانوان بسیجی به اردوی راهیان نور در هفته بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدرنیا بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: سالگرد تشکیل بسیج، یادآور خاطره دلاور مردی‌ها و رشادت‌های بهترین فرزندان این مرز و بوم بوده که از جان و مال خود برای صیانت از کیان جمهوری اسلامی و اعتلای نام انقلاب اسلامی گذشتند تا نام اسلام پایدار بماند.

حیدرنیا در ادامه با اشاره به اینکه تنها راه خروج از مشکلات بازگشت به روحیه و تفکر بسیجی است در این تفکر بن بست معنا ندارد همه مسئولان باید به این تفکر بسیجی بازگشت داشته باشند اگر کسی بازگشت به این تفکر داشته باشد به طور قطع هیچ مشکلی نخواهد داشت افزود: فرهنگ بسیجی در واقع فرهنگ استقامت است و با اتکا به بسیج می توانیم از مشکلات در جامعه رهایی پیدا کنیم، چرا که تمامی ایده ها و برنامه ها در این مکتب الهی به ترسیم در آمده است و باید بدانیم که دوران دفاع مقدس زیباترین تابلوی ایثار بهترین فرزندان این مرز و بوم بود و خاطره جوانمردان پاک دامن و غیور بود، انان که با همه وجود از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی با بیان اینکه شاید ان زمانی که امام راحل فرمان تشکیل سازمان بسیج را صادر کرد کمتر کسی تصور می کرد که بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی قابل حل و فصل باشد افزود: در همین راستا بود که امام راحل فرمود؛ بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است، بسیج لشکر مخلص خداوند است.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) با بیان اینکه گفتمان اصلی امسال بسیح با موضوع ۴۰ سالگی انقلاب است و برگزاری نشست های روشنگری با موضوع دستاوردهای بسیج در طی ۴۰ سال انقلاب به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد گفت: در خصوص اعزام کاروان راهیان نور باید بگوییم از ۶ هزار سهمیه استان تهران بیش از ۱۷۰۰ نفر از خواهران در هفته بسیج در اردوی راهیان نور حضور پیدا می کنند و اعزام برادران نیز بعد از فصل امتحانات انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای برگزاری هفته بسیج برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است گفت: سه شنبه ۲۹ ابان اولین روز هفته بسیج با عنوان بسیج فرهنگ مسجد محوری نام گرفته است و از مهم ترین برنامه های قابل اجرا تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل با حضور اقشار مختلف بسیجی اعم از کارگران، بازاریان، کارمندان و عشایر، میزبانی پایگاه های مقاومت از ائمه جماعات در قالب طرح مرات، ارائه خدمت پزشکی رایگان در مساجد، اعزام ۴۰ تیم پزشکی به مناطق محروم از جمله این برنامه ها است و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهیدان، برپایی نمایشگاه هایی از دستاوردهای انقلاب در پایگاه های بسیج، اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی از جمله افتتاح واحدهای خرد در روستاها، افتتاح واحدهای مددجویان و برگزاری مسابقات نوآوری نیز از دیگر برنامه های این مناسبت محسوب می شود.