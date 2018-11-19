برای تکمیل راه آهن ارومیه ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد

به گزارش خبرنخگار مهر، خیرالله خادمی بعد از ظهر دوشنبه در جریان افتتاح راه آهن ارومیه با حضور رئیس جمهور اظهارداشت: عملیات اجرایی ساخت این خط آهن در سال ۸۱ آغاز شد اما به دلایلی این پروژه به خوبی پیشرفتی نداشت تا اینکه در دولت تدبیر و امید بار دیگر وزارت راه و شهرسازی تکمیل این پروژه ملی را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: با تکمیل ۹۸ کیلومتر باقیمانده خط آهن مراغه - ارومیه که بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، شبکه ریلی به شمال غرب کشور متصل شد.

خادمی اضافه کرد: با راه اندازی این خط آهن نه تنها برای بیش از ۱۸۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود بلکه صرفه جویی سالیانه ۵۰ میلیارد ریالی در مصرف سوخت را به دنبال دارد.

وی اظهارداشت: جابجایی سالیانه ۱.۵ میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر، کاهش ۵ میلیون مترمکعبی آلاینده های ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی به ارزش تقریبی ۳۸ میلیارد ریال، رونق اقتصادی منطقه و کاهش سوانح و تلفات رانندگی از دیگر مزیت های راه اندازی این خط آهن در این منطقه است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اهمیت استان آذربایجان غربی در توسعه حمل و نقل بین‌المللی اعلام کرد:‌ ارومیه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و هم‌مرز بودن با کشورهای ترکیه و عراق و دسترسی به دو مرز مهم اشنویه و تمرچین، به عنوان شاهراه ارتباط ایران با اروپا مطرح است و به همین دلیل توسعه شبکه ریلی در این استان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور و رونق تجاری منطقه خواهد داشت.

خادمی با یادآوری مزیت های ساخت خط آهن مراغه - ارومیه به طول ۱۸۳ کیلومتر اظهار داشت: اتصال ارومیه به شبکه ریلی کشور و افزایش سهم راه‌آهن در ترانزیت کالا و مسافر از استان آذربایجان غربی از مهم ترین اهداف این روژه ریلی در این منطقه است.

وی افزود: ارزش کنونی هزینه ۵۸۰ میلیاردی برای این پروژه اکنون یک هزار میلیارد تومان برآورد می شود و بی شک این خط آهن می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه و دسترسی کارخانجات، صنایع کشاورزی و دامپروری به شبکه ریلی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

خادمی بیان کرد: این خط ‌آهن به گونه ای طراحی و ساخته شده که سرعت قطارهای باری حداکثر ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و سرعت قطارهای مسافری به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

وی به اهمیت اتصال پنج مرکز استان کشور به شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال شهرهای رشت، تبریز، ارومیه، همدان و کرمانشاه در سال ۹۶ و ۹۷ یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید بود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد:دولت با عمل به وعده خود دو استان همدان و کرمانشاه را به شبکه ریلی کشور متصل کرد و اکنون عملیات خط آهن مراغه به ارومیه به پایان رسیده است تا آذربایجان غربی امروز به عنوان سومین استان به شبکه ریلی پیوست.

وی تاکید کرد: ایستگاه ارومیه به عنوان یکی از زیباترین ایستگاه های کشور شناخته می شود که در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در جنوب شرقی شهرستان ساخته شده و سطح زیربنای کل ساختمان های ایستگاه راه آهن ارومیه ۱۶ هزار و ۶۳۵ متر مربع است.

خادمی درباره وضعیت ایستگاه راه آهن نقده نیز گفت: ایستگاه راه آهن نقده در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار حد فاصل ایستگاه های ارومیه و مهاباد و براساس معماری بومی و فناوری های جدید ساخته شده و مجموع مساحت زیربنای ساختمان های این ایستگاه هفت هزار و ۳۳۱ متر مربع است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در این طرح ۵۸ پل بزرگ ساخته شده که طول آنها به ۱۳۰۰ کیلومتر می رسد و تعداد پل کوچک آن نیز ۴۵۸ دستگاه به طول ۵۸۸۴ متر و طول ۱۱ تونل مسیر نیز ۱۸۰۰ متر است.

دقایقی پیش ارومیه به شبکه ریلی کشور متصل و ۱۶۰ تن از خانواده های شهدا به عنوان اولین مسافران از ایستگاه راه آهن ارومیه راهی مشهد مقدس شدند.