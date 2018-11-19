۱۸۱۶ کنتور هوشمند در چاههای کشاورزی استان قزوین نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پویا در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که روز دوشنبه در دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آبهای زیرزمینی قاطع و جدی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: اگر مدیریت منابع آبی جدی گرفته نشود و نتوانیم چاههای غیرمجاز را برای همیشه مسدود کنیم و اضافه برداشت همچنان ادامه پیدا کند در دهه آینده در تامین آب شرب و کشاورزی مشکلات جدی خواهیم داشت و قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: شرایط برخی مناطق کشور به دلیل برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی بشدت بحرانی است و ما از سه سال گذشته در مدیریت منابع آبی جدی بوده ایم و با قاطعیت با تخلف در این حوزه اقدام کرده ایم که همکاری دستگاه قضایی بسیار مطلوب بوده است.

پویا گفت: حمایت دستگاه قضایی، استاندار و معاونان و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان با وجود آنکه پیامدهای اجتماعی هم داشت در حد مطلوبی بود و توانستیم برنامه های خود را پیاده کرده و بحران را مهار کنیم.

مسدود شدن بیش از ۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر توانسته ایم بیش از دو هزار حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کنیم و باید در این مرحله پر شود تا به طور کامل از چرخه بهره برداری خارج شود.

پویا یادآورشد: مجموع برداشت از آبهای زیرزمینی استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که به مصارف شرب، کشاورزی، صنعتی می رسد که این آب از ۵۶۵۳ حلقه چاه مجوزدار تامین می شود.

وی اظهارداشت: باید حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی کاهش یابد و صرفه جویی حداقل ۱۰ درصدی در بخش کشاورزی در این عرصه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

پویا گفت: با اجرای طرح تعادل بخشی باید افت آب در چاهها تا پایان برنامه ششم به صفر برسد و این کار نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی است.

وی اظهارداشت: نصب کنتور هوشمند، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و مسدود شدن چاههای غیر مجاز از راههای مدیریت منابع آبی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین بیان کرد: در حال حاضر هماهنگی مناسب و مطلوبی بین دستگاهها وجود دارد و بهتربن کارها در تعادل بخشی انجام شده و از سال ۹۳ بطور جدی وارد کار شدیم و هر سال انسداد چاههای غیرمجاز بیشتر شده و اضافه برداشت مجاز هم

کنترل شده است.

سهمیه آب دامداری های غیر فعال قطع می شود

وی گفت: ۱۲۰۰ مجوز به دامداری ها داده شده که بررسی های ما نشان می دهد در ۵۰۰ مورد دامی نیست و کار کشاورزی می کنند و ما آمادگی داریم در صورت صدور مجوز از سوی دستگاه قضایی نسبت به قطع سهمیه آب این واحدها اقدام کنیم.

پویا اظهارداشت: در سه سال گدشته با جمع آوری دستگاههای غیرمجاز توانستیم بیش از ۳۸۶ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

وی اضافه کرد: عملیات ما در سه سال گذشته بیشتر شده و چاه فرم ۵ تعداد ۱۷۰۲ حلقه بود که تعداد ۳۴ مورد با حکم دادگاه به فرم یک تبدیل شد و ۱۷۰ مورد وجود خارجی نداشت که حذف شد و تعداد ۶۲ مورد خشک شده بود و ۳۱۱ مورد پر شده است.

پویا گفت: تنها ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان باقیمانده که برای انسداد این چاهها نیز اقدام خواهد شد.

وی اظهارداشت: حدود ۲۰ حلقه چاه از ۱۷۰۰ مورد که پلمب شد دوباره باز شده که ما در بازرسی مجدد آنها را پلمب کردیم که در این میان چاههایی تا چهار بار فک پلمب شده بود که موضوع به دستگاه قضایی اعلام شده است.

نصب ۱۸۱۶ کنتور هوشمند در چاههای کشاورزی

پویا گفت: چاههای فرم ۵ پلمب شده باید پر و مسدود شود که نیازمند حکم دادستانی است و اگر یک دستور کلی داده شود که کار طولانی نشود آماده پرکردن این چاهها غیرمجاز هستیم.

پویا گفت: در استان قزوین تعداد ۱۷۰۲ حلقه چاه فرم پنج داریم که تاکنون ۶۲۲ حلقه آن پر شده و تعداد ۱۶۲۸ حلقه پلمب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: در استان قزوین برای مدیریت منابع آبی و کنترل مصرف در چاههای مجاز تاکنون بیش از

۱۸۱۶ حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای کنتور هوشمند شده و ۱۹۸ چاه فاقد کنتور است.

وی بیان کرد: در حال حاضر باید ۱۸۴۵ حلقه چاه نیز با اعتبارات دولتی دارای کنتور هوشمند شود که در این زمینه در صورت تامین اعتبار لازم و مشارکت کشاورزان آماده ادامه اجرای طرح هستیم.