مدارس خشتی و گلی تا پایان سال تحصیلی برچیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی، سیدمحمد بطحایی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شاهین دژ افزود: وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، تغییر این گونه مدارس خشتی و گلی را برعهده می گیرد و توصیه ما بر این است منابع دیگری نیز برای تغییر مدارس کانکسی به مدارس استاندارد اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه توسعه بدون نیروی انسانی محکوم به شکست است، اضافه کرد: در آموزش و پرورش، نیروی انسانی به ویژه معلم حرف اصلی توسعه را می زند.

بطحایی با اشاره به اینکه ارتقای صلاحیت و شایستگی یکی از برنامه های وزاتخانه است که تحقق آن بدون ایجاد انگیزه امکان ندارد؛ گفت: لایحه رتبه بندی معلمان مصوب و به هیات دولت ارسال شده و با حمایت نمایندگان مجلس می تواند موجب بهبود نظام پرداختی شود و در معلمان انگیزه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه متوسط فضای آموزشی برای هر دانش آموز در کشور ۵.۲ متر است؛ افزود: این میانگین در آذربایجان غربی حدود چهار متر است که نشان می دهد استان در این حوزه با مشکل مواجه است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: چهار استان را برای توسعه‌ فضای آموزشی در اولویت قرار داده ایم که آذربایجان غربی یکی از آنهاست که تلاش می کنیم آنها را به خط متوسط کشور برسانیم.

وی با بیان اینکه کشورها برای تامین منابع در آمدی نیازمند چند منبع از جمله نفت هستند، گفت: این منابع درآمدی کشور تحت تاثیر برخی سخت گیری ها خواهد بود و سخت گیری هایی که در زمینه تبادلات بانکی انجام می شود، از این موضوعات متاثر خواهند بود.

بطحایی با اشاره به اینکه اغلب صادرات انجام شده کشور باید از طریق سیستم مالی به کشور باز گردد، گفت: بانک هایی که باید این کار را انجام دهند، وقتی در دایره تحریم قرار می گیرند نمی توانند به سادگی پول را وارد سیستم کنند.

نماینده رئیس جمهوری در شاهین دژ بیان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب، آزموده را آزمودن خطاست؛ پیش از این در کشور شرایط بسیار سخت تری طی شده و نشانه های شکست آمریکا در ماه های اخیر مشهود بوده است.

وی با بیان اینکه این سخت گیری ها آثاری را برجای می گذارد و این آثار را با صبوری، ایمان و اعتقادات می توان پشت سر نهاد، افزود: ایران اسلامی کشوری با منابع فراوان بوده که در کمتر کشوری این منابع و فرصت ها را می توان یافت.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: با نیرو و سرمایه انسانی توانمند و ویژگی های مدیریتی توانمند می توان از این مواهب و ثروت های الهی بیشترین بهره را برد و ظرفیت های بالفعل را به بالقوه تبدیل کرد.

وی با انتقاد از نبود مسیر مواصلاتی مناسب در مسیر تکاب و شاهین دژ گفت: سرمایه گذاران به خاطر نبود این مسیر مواصلاتی از سرمایه گذاری در منطقه منصرف می شوند.

وی با بیان اینکه مردم فشارهای مختلفی را با روی گشاده اعم از بیکاری و فشار اقتصادی متحمل می شوند، افزود: با شناخت عمیق از پتانسیل های موجود کشور می توان با روش های مناسب این مشکلات را کاهش داد.

نماینده رئیس جمهوری ادامه داد: با تدبیر همه دولتمردان و مدیران ارشد کشور می توان با هزینه کمتری از این سختی ها عبور و مسیر رشد و بالندگی کشور را دنبال کرد.