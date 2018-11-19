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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۰۶

رئیس صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان:

صادرات کالا از سیستان و بلوچستان به پاکستان ۱۱۵ درصد رشد داشت

صادرات کالا از سیستان و بلوچستان به پاکستان ۱۱۵ درصد رشد داشت

زاهدان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: صادرات کالا از این استان به کشور پاکستان در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه رشد ۱۱۵ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار داشت: کل صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان به کشور پاکستان در این مدت به ارزش ۲۵۳ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۷۳۰ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: میزان صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان در این مدت به کشور پاکستان دارای ارزش ۶۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۹۱۰ دلار و از بازارچه های مرزی استان نیز به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۸۲۰ دلار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان مصالح ساختمانی، خرما، گوجه فرنگی ، گاز و صیفی جات را عمده کالاهای صادراتی استان به پاکستان عنوان کرد.

کد مطلب 4463069

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