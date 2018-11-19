صادرات کالا از سیستان و بلوچستان به پاکستان ۱۱۵ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار داشت: کل صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان به کشور پاکستان در این مدت به ارزش ۲۵۳ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۷۳۰ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: میزان صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان در این مدت به کشور پاکستان دارای ارزش ۶۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۹۱۰ دلار و از بازارچه های مرزی استان نیز به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۸۲۰ دلار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان مصالح ساختمانی، خرما، گوجه فرنگی ، گاز و صیفی جات را عمده کالاهای صادراتی استان به پاکستان عنوان کرد.