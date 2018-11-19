  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۵۱

دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی:

کاهش آمار کودک آزاری نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است

کاهش آمار کودک آزاری نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است

رشت- دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی به آثار نامطلوب کودک آزاری اشاره و بر پیشگیری آسیب‌های اجتماعی نسبت به کودکان تاکید کرد و گفت: کاهش آمار کودک آزاری نیازمند فرهنگ‌سازی است.

مونا ابروفراخ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای کاهش آمار کودک آزاری نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه هستیم، اظهارکرد: نهادهایی که در ارتباط با مسائل کودکان و خانواده‌ها فعالیت می کنند، مسئولیت سنگینی نسبت به آگاه‌سازی خانواده‌ها بر عهده دارند. 

ابروفراخ با اشاره به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای کشور هستند، گفت: تربیت صحیح کودکان و پرورش آنها در محیطی امن و همراه با آرامش بسیار ضروری است.

وی به پیامدهای نامطلوب کودک آزاری اشاره و بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسبت به کودکان در جامعه تاکید کرد و گفت: دوران کودکی نقش مهمی در آینده و زندگی افراد دارد و به همین لحاظ باید با سرمایه‌گذاری در بحث آموزش مانع گسترش معضلات اجتماعی و تسری آن در جامعه شویم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین با اشاره به نقش سمن‌ها در این زمینه بر نحوه فعالیت و شناسایی نهادهای متولی حمایت از کودکان در این استان تاکید کرد و افزود: ظرفیت سازمان های مردم نهاد و موسسات حامی کودکان در گیلان باید به صورت کامل مشخص شود، زیرا عدم شناخت از کارکردهای این انجمن‌ها منجر به تشتت آرا و عدم‌برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی می شود.

دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان اینکه مهارت آموزی به خانواده‌ها و کودکان جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: یکی از این نهادهایی که باید مهارت آموزی را در دستور کار خود قرار دهد آموزش و پرورش است که باید با آموزش‌های خود مراقبتی در مدارس به کودکان مانع قربانی شدن آنها شود.

وی افزود: برای کاهش آمار آسیب ‌های اجتماعی و مواردی همچون کودک آزاری تنها تصویب قانون کفایت نمی ‌کند بلکه به لحاظ فرهنگی باید برای احقاق حقوق کودکان تلاش کرد.

کد مطلب 4463084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها