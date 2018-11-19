مونا ابروفراخ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای کاهش آمار کودک آزاری نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه هستیم، اظهارکرد: نهادهایی که در ارتباط با مسائل کودکان و خانواده‌ها فعالیت می کنند، مسئولیت سنگینی نسبت به آگاه‌سازی خانواده‌ها بر عهده دارند.

ابروفراخ با اشاره به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای کشور هستند، گفت: تربیت صحیح کودکان و پرورش آنها در محیطی امن و همراه با آرامش بسیار ضروری است.

وی به پیامدهای نامطلوب کودک آزاری اشاره و بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسبت به کودکان در جامعه تاکید کرد و گفت: دوران کودکی نقش مهمی در آینده و زندگی افراد دارد و به همین لحاظ باید با سرمایه‌گذاری در بحث آموزش مانع گسترش معضلات اجتماعی و تسری آن در جامعه شویم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین با اشاره به نقش سمن‌ها در این زمینه بر نحوه فعالیت و شناسایی نهادهای متولی حمایت از کودکان در این استان تاکید کرد و افزود: ظرفیت سازمان های مردم نهاد و موسسات حامی کودکان در گیلان باید به صورت کامل مشخص شود، زیرا عدم شناخت از کارکردهای این انجمن‌ها منجر به تشتت آرا و عدم‌برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی می شود.

دستیار استاندار گیلان در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان اینکه مهارت آموزی به خانواده‌ها و کودکان جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: یکی از این نهادهایی که باید مهارت آموزی را در دستور کار خود قرار دهد آموزش و پرورش است که باید با آموزش‌های خود مراقبتی در مدارس به کودکان مانع قربانی شدن آنها شود.

وی افزود: برای کاهش آمار آسیب ‌های اجتماعی و مواردی همچون کودک آزاری تنها تصویب قانون کفایت نمی ‌کند بلکه به لحاظ فرهنگی باید برای احقاق حقوق کودکان تلاش کرد.