به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان، اظهار کرد: معتقدیم کلانشهر کرج و استان البرز مستحق است که از فضای مناسبتری برای نمایشگاه دائمی بهرهمند باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اینکه در آیندهای نزدیک شاهد جانمایی فضای مناسب برای نمایشگاه دائمی استان باشیم گفت: خوشبختانه در این نمایشگاه شاهد حضور واحدهای و شرکتهای تولیدی داخلی هستیم که محصولات خود را عرضه کردهاند
رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه استان البرز نقش ویژهای در تولید ثروت ملی دارد، گفت: حضور برندهای پوشاک داخلی در این نمایشگاه چشمگیر است.
زارع ضمن توصیه به شهروندان کرجی که از تولیدات داخلی استفاده کنند، گفت: استفاده از برندهای داخلی و ملی موجب حمایت از حوزه صنعت پوشاک می شود.
وی در بخش دیگری به حضور چشمگیر استارت آپهای کرجی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: جوانان کرجی در این حوزه سرآمد هستند و برخی از استارت آپ ها فعالیت ملی و بینالمللی دارند.
رئیس شورای شهر کرج در ادامه بابیان اینکه شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان البرز تشکیلشده است، گفت: شهرداری کرج یکی از سهامداران اصلی این شرکت است.
زارع با تأکید بر اینکه شورای شهر از لوایحی که در این خصوص از سوی شهرداری ارسال شود، حمایت میکند، گفت: خوشبختانه شهرداری کرج در این شرکت مسئولیتهای خود به لحاظ تأمین مالی را انجام داده است.
وی همچنین تأکید کرد: مدیریت شهری کرج از احداث نمایشگاههای دائمی استان در فضای مناسب حمایت میکند.
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