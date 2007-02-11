دانشگاه معارف اسلامی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرپرست دانشگاه معارف اسلامی روز گذشته در مراسم افتتاح این دانشگاه طی سخنانی با اشاره به ضرورت توجه به معارف اسلامی در دانشگاه‌ ها با هدف تربیت دانشجویان مومن و متعهد یادآور شد: ما با تأسیس این دانشگاه قصد داریم به تربیت اساتیدی در حوزه معارف اسلامی که در حوزه کاری خود متخصص بوده و در رفتار، مبلغ دین باشند، بپردازیم.



حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری ضمن تشریح گزارشی از روند شکل گیری دانشگاه معارف اسلامی اظهار داشت: ما پس از کسب مجوز لازم برای برگزاری یک دوره کارشناسی ارشد، 15 دی ماه اولین آزمون ورودی را برگزار کرده و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته اقدام به ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کردیم.



وی اضافه کرد : امیدواریم بتوانیم با کسب مجوزهای لازم مهرماه سال آینده اقدام به برگزاری اولین دوره دکتری معارف اسلامی کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز حضور داشت و سخنانی ایراد کرد.