ميراسماعيلي ، ملك محمدي و فلاح مسافران آتن

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات در 3 وزن 66 ، 72 و 90 كيلوگرم برگزارخواهد شد و جودوي ايران هم با 3 نماينده به آتن سفرمي كند. طبق خبرهاي رسيده از اردوي تيم ملي آرش ميراسماعيلي، حامد ملك محمدي وعباس فلاح 3 نماينده ايران در اين مسابقات هستند. مسابقات جودو آزمايشي المپيك يا همان شبه المپيك روز 20 دي ماه از شهر آتن برگزارخواهد شد.

از طرف ديگر گفته مي شود آرش ميراسماعيلي به دليل كشيدگي عضله ران در اين مسابقات شركت نمي كند وتنها در آتن ناظر رقابت حريفان خود خواهد بود.