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۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۹

معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با "مهر " :

كارگران بازنشسته ، پاداش پايان خدمت نمي گيرند

كارگران بازنشسته ، پاداش پايان خدمت نمي گيرند

معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت : سنوات كارگران بازنشسته از 900 ميليارد تومان مصوبه مجلس كه براي كاركنان دولت در نظر گرفته شده پرداخت نمي شود .

محمد رضا واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : كارگران شركتها و كارخانجات به بخش خصوصي تعلق دارند،  بنابراين حقوق و دستمزد اين افراد بر عهده دولت نيست و بايد سنوات خود را طبق قانون كار دريافت كنند .

وي اظهار داشت :  كارگران مشمول قانون كار هستند ، بنابراين طبق قانون كار ، و بازنشستگي و يا بازخريدي  سنوات پايان خدمت خود را از كارفرمايان دريافت مي كنند.

وي با بيان اينكه  مصوبه  مجلس در ارتباط با پرداخت پاداش پايان خدمت  فقط مشمول افراد استخدام كشوري و نيروي هاي مسلح مي شود  ، ادامه داد : كارگران شركتها و كارخانجات كه قبل از سال 79 بازنشسته شده اند مشمول مصوبه مجلس نمي شوند و پرداخت پاداش پايان خدمت آنان از اين طريق امكان ندارد .

کد مطلب 44638

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