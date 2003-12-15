كارگران بازنشسته ، پاداش پايان خدمت نمي گيرند

محمد رضا واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : كارگران شركتها و كارخانجات به بخش خصوصي تعلق دارند، بنابراين حقوق و دستمزد اين افراد بر عهده دولت نيست و بايد سنوات خود را طبق قانون كار دريافت كنند .

وي اظهار داشت : كارگران مشمول قانون كار هستند ، بنابراين طبق قانون كار ، و بازنشستگي و يا بازخريدي سنوات پايان خدمت خود را از كارفرمايان دريافت مي كنند.

وي با بيان اينكه مصوبه مجلس در ارتباط با پرداخت پاداش پايان خدمت فقط مشمول افراد استخدام كشوري و نيروي هاي مسلح مي شود ، ادامه داد : كارگران شركتها و كارخانجات كه قبل از سال 79 بازنشسته شده اند مشمول مصوبه مجلس نمي شوند و پرداخت پاداش پايان خدمت آنان از اين طريق امكان ندارد .