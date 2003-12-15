ايران رياست اجلاس آيسسكو را عهده دار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش مجمع عمومي عالي ترين ركن تصميم گيرنده و تصويب كننده سازمان اسلامي ، آموزشي و فرهنگي ( آيسسكو ) به شمار مي رود كه ضمن تعيين سياست و خط مشي كلي سازمان نسبت به تصويب برنامه عمل ، طرح پيشنهادي كشورهاي عضو شوراي اجرايي و تعيين نحوه ارتباطات با ساير سازمان هاي اسلامي و نهادهاي تخصصي بين الملليرا بر عهده دارد .

سازمان آيسسكو در سال 1361 با اهدافي چون تقويت و ترغيب همكاري ميان كشورهاي عضو و تحكيم آن در زمينه هاي آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات ، توسعه علوم كاربردي و استفاده از فناوري پيشرفته در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي جاودان و بلند مرتبه اسلامي وطرح كردن فرهنگ اسلامي به عنوان پايه و اساس برنامه ريزي آموزشي در تمام سطوح ، تحكيم فرهنگ اسلامي ، حفظ استقلال انديشه اسلامي در برابر تهاجم فرهنگي و ... تاسيس شد.

تا كنون 7 مجمع عمومي آيسسكو به ترتيب در كشورهاي مراكش ( كازابلانكا ) ، پاكستان ، عمان ، رباط ( مراكش ) ، سوريه و عربستان و رباط ( مراكش ) برگزار شده است .

گفتني است سازمان آيسسكو داراي بخشهاي مختلفي چون آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات ، روابط و همكاري هاي بين المللي و مركز اطلاعات و اسناد مي باشد و ايران از سال 1371 به عضويت آن در آمده است.