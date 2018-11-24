پیامبر اکرم (ص)الگو ورهبر واقعی مسلمانان در مسیر وحدت و همدلی است

عبدالسلام کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ایام هفته وحدت و اهمیت آن، بیان کرد: ماه ربیع الاول یکی از ماه هایی پرخیر و برکت برای همه ماست، چرا که در این ماه عزیز مولود حضرت محمد (ص) قرار دارد.

وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت و لزوم توجه بیشتر به این مهم درر جوامع اسلامی، یادآور شد: وحدت یکی از نیازهای لازم و ضروری در عصر حاضر است و همه ما باید تلاش کنیم تا در مسیر وحدت و همدلی حرکت کنیم.

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل دینی با بیان اینکه عشق به حضرت محمد (ص) یکی از وظایف ما و جزئی از اعتقادات و باورهای ماست، افزود: هر کس این محبت را نداشته باشد ایمانش کامل نیست.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم، الگو و رهبر و مقتدای ماست و برای تمامی عالمیان مایه رحمت است، ادامه داد: حُب رسول خدا بر سر ما واجب است و همه باید در این مسیر و راه درست قرار گرفته و ادامه دهیم.

کریمی با بیان اینکه حیات واقعی انسان‌ ها در تبعیت از خدا و پیامبر است، یادآور شد: مهمترین شاخصه عشق به رسول اکرم (ص) در تبعیت از اوست، زیرا اطاعت از ایشان، اطاعت از خداوند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه حضرت محمد (ص) در ادبیات غنی کردی اشاره کرد و افزود: ادبیات عرفانی کُردی بسیار غنی است و در آن به کرات به مدح خدا و رسول الله پرداخته شده است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی ادامه داد: وجود این همه مدح رسول خدا در ادبیات غنی کردی نشان می دهد که مردم این خطه از کشورمان از سالهای بسیار دور گذشته از راهروان راستین حضرت محمد (ص) بوده اند و امروز نیز در این مسیر قرار دارند و به عینه باید کردستان را یکی از الگوهای وحدت در کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم های مولودی خوانی در مناطق مختلف استان کردستان، عنوان کرد: برگزاری مراسم های مولودی خوانی آن هم به همت خود مردم نشانی دیگر از توجه خاص مردم کردستان به سیره و سنت رسول خدا (ص) است.

کریمی در پایان ضمن اشاره به لزوم وحدت و همدلی بیشتر در جامعه، گفت: این وحدت تنها در قالب شعار به دست نمی آید بلکه لازم است که همه ما به صورت عملی در راستای نهادینه کردن وحدت و همدلی در جامعه همت کنیم و ضمن دوری از اختلاف اجازه ندهیم که دشمن از آن سوء استفاده کند.