دیدار با پیکان همیشه حساس بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه دو تیم پیکان و ذوب آهن، قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته به مصاف هم خواهند رفت.

فریبا صادقی سرمربی تیم والیبال ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نسبت به سال‌های گذشته بازی حساس دو تیم پیکان و ذوب آهن کمی زودتر از همیشه برگزار می‌شود. بازی این دو تیم همیشه حساس بوده است. هر دو تیم در هفته دوم فرصت کم‌تری برای هماهنگ تر شدن داشته‌اند ولی مهم این است که پیکان و ذوب آهن بازیکنان حرفه‌ای در اختیار دارند.

وی افزود: تمرینات را زود آغاز کردیم و امیدوارم فردا یک بازی جذاب را به نمایش بگذاریم و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد.

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان درباره سطح کیفی رقابت‌ها گفت: تعداد تیم‌ها کم است اما از نظر فنی به هم نزدیک هستند و سطح کیفی مسابقات خوب است. تیم توپکا بابلسر با توجه به اینکه دیر بسته شد و کمی ناهماهنگ است اما تیم خوبی است. تیم امید نیز با نام مبنا تجارت در رقابت‌ها حضور دارد و از بازیکنان امید و ملی بهره می‌گیرد. فکر می‌کنم شاهد رقابت‌های نزدیک و خوب تیم‌ها باشیم.

صادقی در پاسخ به این سئوال که آیا رقابت‌های لیگ می‌تواند به تیم ملی کمک کند یا خیر؟ گفت: نه به صورت صد درصد، متاسفانه در سال‌های اخیر رقابت‌های لیگ هیچ وقت نتوانسته کمک لازم را به تیم ملی کند. شاید چیزی حدود ۴۰-۵۰ درصد تاثیر داشته باشد اما امسال با توجه به حضور تیم امید در مسابقات ممکن است کمی درصد تاثیر لیگ در تیم ملی بیشتر شود.