امید درمان بیماریهای مغزی با سلول بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو توانسته اند سلول های پوستی موش و انسان را با استفاده از پروتئین Sox۲ به سلول های بنیادی مغزی تبدیل کنند.

تبدیل سلول های پوستی به سلول های بنیادی عصبی با استفاده از یک پروتئین، امری بسیار غیر معمول است. چنین فرایندی معمولا پیچیده تر بوده و نیازمند فاکتورهای بیشتری است.

سلول های بنیادی عصبی، سلول هایی هستند که می توانند به سلول های عصبی و سایر سلول های پشتیبان مغزی تمایز یابند. سلول های بنیادی عصبی تولید شده در این مطالعه به دلیل این که با رویکردی تولید شده اند که قابلیت تومورزایی آن ها را از بین می برد، بسیار منحصربفرد محسوب می شوند. در فرایندهای بازبرنامه ریزی معمول از فاکتورهای رونویسی استفاده می شود که موجب افزایش تومورزایی سلول های حاصل می شود.

این سلول های بنیادی عصبی نابالغ می توانند انواع سلول های مغزی دارای عملکرد را تولید کنند و مطالعات موشی نیز نشان داده است که قابلیت تلفیق شدن با مغز جانور را دارند و به همین دلیل می توانند جایگزینی برای سلول های مغزی آسیب دیده یا از دست رفته در بیماری های عصبی مختلف مانند آلزایمر باشند.