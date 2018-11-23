به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان را باید یکی از برترین فوتبالیست های بعد از انقلاب کشور دانست. هافبکی که سالها با پیراهن تیم ملی و تیم های بزرگ ایرانی و خارجی خوش درخشید و دو بار حضور در جام جهانی را نیز تجربه کرد.

آندو بعد از جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران شد و در حالی که انتظار می رفت یکی از مردان کی روش در روسیه باشد، ماه ها پیش از مسجل شدن حضور تیم ملی در جام جهانی از اندیشه های کارلوس خارج شد.

خروج نام آندو از لیست کی روش اولین هشدارهای افت ناگهانی ستاره دهه های هشتاد و نود فوتبال کشورمان بود. کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان دو فصل پیش تا آستانه بازگشت به استقلال هم قرار گرفت. اما پنجره های بسته این باشگاه مانع سختی در راه بازگشت آندو به خانه و خداحافظی با پیراهن تیمی بود که فوتبال را با آن شروع کرده بود.

تیموریان با انجام ۱۰۱ بازی با پیراهن تیم ملی، سابقه بازی در ۱۳ تیم ایرانی و خارجی را در کارنامه اش دارد. تیموریان ساخته و پرداخته آکادمی باشگاه استقلال است و فوتبال را با تیم های جوانان و امید این باشگاه آغاز کرد. وی سپس به تیم عقاب پیوست و بعد از آن برای پشت سر گذاشتن خدمت سربازی به ابومسلم رفت و با این تیم به اوج رسید و حتی به تیم ملی راه یافت.

تیموریان بعد از درخشش در لیگ برتر و تیم ملی، از ابومسلم لژیونر شد و به تیم بولتون انگلستان پیوست. وی بعد از ۲ سال حضور در بولتون مورد توجه تیم فولام قرار گرفت. دو سال حضور در فولام و تنها یک بازی رسمی با پیراهن این تیم را می توان بدترین دوران لژیونری وی دانست.

کم باز کردن در این تیم باعث شد تا ملی پوش وقت کشورمان به صورت قرضی به تیم بارنزلی منتقل شود و نیم فصل را برای این تیم توپ بزند. وی سپس در یک انتقال پر سر و صدا از لیگ برتر انگلستان به تراکتورسازی پیوست و بعد از یک فصل حضور در این تیم یکی از خریدهای پر سر و صدای استقلال شد.

اولین بازگشت آندو به استقلال تنها یکسال دوام داشت و ستاره تیم ملی کشورمان با بازیهای خوبی که برای آبی پوشان انجام داد بار دیگر لژیونر شد اما این بار مقصد آندو شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس بودند.

آندو با کمتر از یک فصل حضور در الخریطیات قطر بار دیگر به جمع آبی پوشان بازگشت تا بهترین دوران بازی های باشگاهی اش را در مدت دو فصل حضورش در استقلال تجربه کند. اختلاف وی با سرمربی وقت استقلال بار دیگر منجر به جدایی اش از جمع آبی پوشان شد و آندو با یک تعویض جنجالی پیراهن آبی را با پیراهن قرمز تراکتورسازی عوض کرد.

حضور دوباره آندو به تراکتورسازی خیلی طولانی نشد و او بار دیگر هوای حضور در فوتبال شیخ نشینان به سرش زد تا اینبار از ام صلال سر در بیاورد. یک فصل حضور در ام صلال، بازگشت وی به ایران و تغییرات زود به زود باشگاهی را در پی داشت. سایپا، ماشین سازی، نفت تهران، گسترش فولاد و ماشین سازی مقاصد بعدی ملی پوش سابق کشورمان بودند.

تیموریان بعد از نزدیک به دو دهه حضور در سطح اول فوتبال ایران از ابتدای این فصل برای اولین بار با هیچ تیمی قرارداد نبست. گرچه او این روزها به صورت انفرادی تمرین می کند، اما بعید نیست در صورت ادامه این روند و عدم تمایل باشگاه های لیگ برتری برای همکاری با وی، تصمیم به آویختن کفشها و خداحافظی از دنیای بازیگری بگیرد.

تیموریان در این مدت در ۸ باشگاه ایرانی و ۵ باشگاه خارجی توپ زده است. آندو در ایران به جز تهران، بازی کردن در مشهد و تبریز را هم تجربه کرده است.

کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان بالغ بر ۲۰۰ بازی در لیگ برتر ایران، ۱۰۱ بازی با پیراهن تیم ملی و ۶ بازی با پیراهن تیم ملی ب ایران دارد. وی همچنین ۵۸ بار بعنوان لژیونر در لیگ های خارجی به میدان رفته است.

تیموریان بعنوان لژیونر تنها ۲ بار موفق به گلزنی شد و در لیگ برتر ۹ بار گلزنی کرد. وی ۹ گل ملی هم در کارنامه اش دارد.

کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان ۸ بار هم با پیراهن استقلال در لیگ قهرمانان آسیا حضور یافت و شاید خاطره انگیز ترین صحنه هایی که از این بازیکن در اذهان نقش بسته باشد، سوپر گل زیبای او به بوریرام تایلند و البته صحنه نجات یک پروانه از زمین چمن بود.

در صورت اعلام بازنشستگی تیموریان، یکی از آخرین های نسل گلادیاتورها هم کفش هایش را برای همیشه خواهد آویخت.