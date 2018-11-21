به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه سرپل‌ذهاب را لرزاند.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۹ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۹ در عمق ۹ کیلومتری زمین روی داد.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.