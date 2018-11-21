به گزارش خبرنگار مهر، زلزلهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه سرپلذهاب را لرزاند.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۹ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۹ در عمق ۹ کیلومتری زمین روی داد.
از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.
کرمانشاه_دقایقی پیش زلزلهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر سرپلذهاب را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زلزلهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه سرپلذهاب را لرزاند.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۹ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۹ در عمق ۹ کیلومتری زمین روی داد.
از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.
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