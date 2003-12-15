به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان احمد حلت مدير مسوول مجله موفقيت كودك و نوجوان ضمن بيان اين مطلب در حاشيه جشنواره مطبوعات كودك ونوجوان افزود: اگر مجلات كودك ونوجوان خوب فعاليت كنند مي توانيم درسالهاي آينده مخاطبان خوبي براي نشريات بزرگسالان داشته باشيم.

وي به عنوان مدير مسئوول يكي ازمعدود نشريات خصوصي كودك ونوجوان در ادامه گفت: من از نشريه موفقيت بزرگسالان به نشريه كودك و نوجوان سوبسيد مي دهم.

احمدحلت افزود: متاسفانه بسياري از نشريات مدلي مثل هري پاتر را براي بچه ها طرح مي كنند كه تجربه نشان داده هري پاتر در ايران همچون ساير كشورها مورد استقبال قرار نگرفته است.

وي اظهارداشت: فرهنگ بچه هاي ايراني با هري پاتر متفاوت است و خيال پردازي آنها رااز مسيرشان دور مي كند به همين دليل خط و جريان فكري مجلات كودك ونوجوان بايد ايراني باشد.

مدير مسئوول مجله موفقيت با اشاره به اينكه در تمام دنيا آموزش هاي پايه اي و اصلي انسان ها از دوران كودكي آغاز مي شود گفت: اگر ما بتوانيم بچه هايمان رامثبت انديش و با اعتماد به نفس تربيت كنيم قطعا آينده تغيير خواهد كرد.

وي افزود: نشريات كودك ونوجوان با همكاري يكديگر مي توانند مدل خوبي رابراي موفقيت بچه ها و ساختن انديشه هاي آنها طراحي كنند.