حذف کنکور تنها در صورت کاهش فشارهای روانی مفید است / ابعاد طرح ساماندهی پذیرش دانشجو مشخص نیست

دکتر فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابعاد طرح ساماندهی پذیرش دانشجو که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده است، مشخص نیست و کلیات آن مطرح شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال تاکنون مشخص نشده است که داوطلبان با سوابق یکسان که متقاضی ورود به یک رشته و دانشگاه خاص هستند چگونه پذیرش می شوند و همچنین جزئیات یکسان سازی و همگونی دبیرستان ها و آزمون هایی که قرار است ملاک ورود به دانشگاه شود مشخص نیست.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه حذف کنکور تنها در صورتی که بتواند فشارهای روانی داوطلبان و خانواده های آنان را کاهش دهد مفید است، گفت: مهمترین کاری که می توان برای حذف تدریجی کنکور و کاهش استرس انجام داد، تنوع در پذیرش دانشجو و ایجاد دانشگاه های مختلف است. از این طریق رقابت اصلی بر سر انتخاب دانشگاه خواهد بود نه ورود به دانشگاه.

وی اظهار داشت: باید ظرفیت دانشگاه ها با نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه برابر باشد. حذف کنکور به شکلی که مطرح می شود، نیازمند فرایندی طولانی تر است.

دکتر دانشجو خاطرنشان کرد: همچنین بهتر است مانند بسیاری از کشورها نحوه پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها تعیین شود و هر دانشگاه دانشجویان خود را بر اساس نمره و سوابق علمی انتخاب کند.