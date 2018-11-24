خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_طیبه قدمی : ساماندهی مشاغل مزاحم وعده‌ای بود که سال ۸۹ مطرح شد و استاندار کرمانشاه طی جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در تیرماه همان سال از اجرای این مصوبه و خروج این مشاغل از شهر ظرف مدت دو ماه خبر داد و قرار بود مشاغل مزاحم و آلاینده شهر کرمانشاه تا پایان تابستان ۸۹ از سطح شهر برچیده شده و به مکان دیگری با عنوان «شهرک صنعتی مشاغل آلاینده» منتقل شود.

همانطور که ذکر شد، حدود یک دهه از تصویب این مصوبه نیز می گذرد و این پروژه نیز در جمع پروژه های کهنسال کرمانشاه قرار گرفت؛ شهروندان همچنان با این مشاغل آلاینده اموراتشان را می‌گذرانند و آرامش از آنان سلب شده است.

طی سالهای اخیر بارها به این موضوع پرداخته شده و در آن مقطع نیز مسئولان وقت، وعده ساماندهی این مشاغل را در آینده نزدیک داده‌اند اما این وعده‌ها نیز چون دیگر وعده‌های مسئولان تاکنون به مرحله تحقق نرسیده است.

مشاغل مزاحم یا آلاینده یکی از معضلات کنونی جوامع شهری است که اغلب تبعات زیادی نیز برای مردم هم‌جوار این مشاغل ایجاد می‌کند و علاوه بر اینکه آرامش را از آنان سلب کرده می‌تواند در مواردی نیز سلامت شهروندان را با مخاطره مواجه کند.

مشاغل مزاحم و آلاینده آرامش را از مردم سلب کرده‌اند

مشاغلی چون جوشکاری، صافکاری، ضایعات فروشی، آهنگری، نان خشک فروشی، کابینت سازی، کارواش‌ها و... از جمله مشاغلی هستند که وجود آن‌ها در مرکزیت شهر برای شهروندان بسیار آزاردهنده شده و صدایی که بعضاً از برخی از این مشاغل به گوش می‌رسد باعث ایجاد مشکلات عصبی در افراد می‌شود و آسایش و آرامش روحی را از آنان سلب می‌کند.

همچنین برخی از این مشاغل جدای از چهره زننده و نامناسبی که دارند، تبعاتی چون بیماری نیز برای ساکنان منازل مسکونی هم‌جوار این مشاغل ایجاد می‌کند. تبعاتی که بعضا باعث می‌شود ساکنان این مناطق رفتن را به ماندن ترجیح دهند و با حراج مساکن خود متضرر شده و حتی اجاره‌نشین شوند.

یک شهروند کرمانشاهی ساکن در محله حاشیه‌ای جعفرآباد از وجود ضایعات فروشان، نان خشک فروشان و مرغ فروشان(مرغ زنده) در این شهرک بسیار ابراز ناراحتی می‌کند و همجواری با این مشاغل را برای خانواده‌اش بسیار خطرناک می‌داند.

روزی نیست که در جوی‌های آب جانورانی چون موش نبینیم

همت سانبلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: روزی نیست که در جوی‌های سر خیابان ما جانورانی چون موش نبینیم و ما مجبوریم که همواره در ورودی‌های منزل سم و چسب موش بگذاریم تا از خطر ورود این جانوران در امان باشیم و تبعات ناشی از آن که می‌تواند بیماری زا باشد، دامنگیرمان نشود.

وی افزود: بسیاری از ضایعات‌فروشان از همان ساعات ابتدایی روز تا حتی نیمه‌های شب سر و صدا دارند و آسایش و آرامش را از ما سلب کرده‌اند.

این شهروند کرمانشاهی که بسیار از وضعیت موجود ناراحت بود، ادامه داد: شما اگر نیمه دوم روز سری به این محله بزنید می‌بینید که در نتیجه حضور این مشاغل چهره این شهرک چقدر زشت و زننده است.

مسئولان شبی را چون ما در جوار مشاغل مزاحم زندگی کنند

وی به مسئولین کرمانشاهی توصیه کرد که خود را جای مردم این منطقه بگذارند و حداقل یک روز کامل را به عنوان یکی از ساکنین در این محله زندگی کنند تا شاید قدری با مشکلات و مصائب آنها آشنا شده و به داد آنها برسند.

خبرنگار مهر، طی یک بررسی میدانی با تعداد دیگری از شهروندان کرمانشاهی در مناطق مختلف از دولت آباد گرفته تا تپه فتحعلی خان و پردیس و آریاشهر و... نیز مصاحبه هایی انجام داد و همه آنها از حضور این مشاغل آلاینده در جوار مساکنشان بسیار ناراحت و ناراضی بودند و از مسئولان مربوطه درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را داشتند.

هم‌جواری با مشاغل مزاحم باعث متضرر شدن ما شده است

البته تعدادی از این شهروندان نیز بودند که وجود این مشاغل در کنار منازلشان را حتی موجب افت شدید قیمت واحدهای مسکونی‌شان بیان می‌کردند؛ یکی از آنها به خبرنگار مهر گفت: همسایه ما مدتی پیش منزلش را به یک ساختمان چندطبقه تبدیل کرد و طبقه همکف را نیز دو دهنه مغازه ساخت و آن را تبدیل به ضایعات فروشی کرد و از زمانی که وی این اقدام را انجام داده قیمت منزل من که قصد دارم آن را به فروش برسانم، تا حد زیادی تنزل پیدا کرده است.

منصور کبودی افزود: علاوه بر آن حتی تقریبا هیچ کس حاضر نیست که منزل ما را خریداری کند و پس از اینکه به بازدید منزل می آیند و متوجه مغازه همسایه کناری ما می شوند، بدون هیچ دلیلی از انجام معامله منصرف می شوند.

در یک نگاه اجمالی و بررسی صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر، می توان تعمیرگاه های خودرو، آلمینیوم کاران، جوشکاران، کابینت‌سازها، کارواش ها، ضایعات فروشها، نمایشگاه های خودرو سنگین در مرکز شهر، کشتار مرغ زنده در عمومی ترین نقاط شهر، مبل فروش ها و ...را جزو عمده‌ترین مشاغل آلاینده و مزاحم مرکز شهر برشمرد که به گفته فعالان اجتماعی نیازمند ساماندهی سریع و انتقال آنها به مکانی خارج از شهر است.

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ تعدادی از صاحبان این مشاغل نیز رفتیم تا نظر آنها را نیز در این خصوص جویا شویم؛

یکی از کابینت‌سازان کرمانشاهی که در محله پردیس زندگی می‌کند و مغازه زیر منزل خود را به این کار اختصاص داده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای اینکه بتوانم این شغل را برای خودم ایجاد کنم و با توجه به اینکه سرمایه زیادی نیز در اختیار نداشتم، تصمیم گرفتم از طبقه پایین منزلم به عنوان مغازه استفاده کنم.

ایجاد مشاغل مزاحم و آلاینده در واحدهای مسکونی!

رضا مرادی افزود: با توجه به اینکه ما در محله زندگی می‌کنیم تقریبا از درآمد کمتری نسبت به کسانی برخورداریم که در مرکز شهر کار می‌کنند، اما از طرف دیگر نیز ما کرایه مغازه نمی‌پردازیم و هزینه‌هایمان نیز قدری کاهش پیدا کرده است و این پایینتر بودن هزینه‌ها باعث شده کارگاهم را طبقه پایین منزلم دایر کنم.

وی گفت: قطعا اگر شهرکی مناسب مشاغل ما ایجاد شود و مکانی مناسب با قیمتی مناسب در اختیارمان قرار گیرد، تعداد زیادی از هم صنفی‌های ما به آنجا می‌روند و این مکان جدید به عنوان یک برند معرفی می‌شود و شاید حتی هم محلی‌های ما نیز برای داشتن حق انتخاب‌های زیادتر و متنوع‌تر ترجیح دهند سفارشاتشان را به این مناطق بسپارند. حتی ممکن است به خاطر رقابتی که در این مناطق به وجود می‌آید بتوانند سفارششان را با هزینه کمتری هم به انجام برسانند.

این کابینت‌ساز کرمانشاهی اشاره‌ای نیز به احداث شهرک صنعتی مشاغل آلاینده که از چندسال پیش مطرح شده داشت و گفت: طی چندسال گذشته بحث‌هایی از ایجاد یک شهرک برای انتقال مشاغل ما مطرح بود و حتی به ما از طرف اتحادیه اعلام شد که می‌توانیم در این شهرک محلی را خریداری کنیم و منتقل شویم اما پس از مدتی که پیگیری کردیم، این موضوع منتفی شده بود و خبری از شهرک نیز نبود.

حدود ۱۶ شغل آلاینده و مزاحم در کرمانشاه وجود دارد

طی بررسی‌های صورت گرفته و مصاحبه با برخی از شاغلان ۱۶ اتحادیه‌ای که جزو مشاغل مزاحم و آلاینده هستند، این نتیجه به دست آمد که اغلب آنها به جز تعدادی از صاحبان مشاغلی چون ضایعات‌فروش‌ها، نان‌خشک فروش‌ها و مرغ فروش‌های جعفرآباد راغب به ساماندهی مشاغلشان هستند که نیازمند تدبیر مسئولان برای به نتیجه رساندن مصوبه مذکور در این زمینه است.

ایجاد شهرک صنعتی مشاغل مزاحم در روستای عمرمیل منتفی شد

فردین امیری، مشاور عمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه نیز در مورد آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی مشاغل مزاحم در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن مصوبه احداث شهرک مشاغل مزاحم - که سال ۸۹ به تصویب رسیده بود- خبر داد.

وی افزود: آن زمان قرار بود شهرکی در روستای عمرمیل (بعد از جاده سراب نیلوفر) ساخته شود و کارهای آن نیز انجام شد و شهرداری نیز پیمانکاری را به این منظور انتخاب کرد.

مشاور عمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه یادآور شد: قرار بود با موافقت اتاق‌ اصناف، تعدادی از صنوف‌آلاینده چون آلومینیوم‌کاران و پروفیل کاران به این منطقه منتقل شوند.

وی افزود: پیمانکار مذکور دچار برخی مشکلات قانونی شد و به تعهداتش در این زمینه عمل نکرد و در نتیجه کار این شهرک متوقف شد.

آماده‌سازی شهرک و سازه بنا شده از سوی پیمانکار مورد موافقت اتاق اصناف نبود

مشاورعمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: این پیمانکار با هماهنگی شهرداری معرفی شده بود و اتاق اصناف و شهرداری در این زمینه متولی بودند.

به گفته امیری، طبق تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری متولی ساخت شهرک های صنفی است و قرار بود که با نظارت دستگاه نظارتی - که اتاق اصناف بود- این کار انجام شود که صورت نگرفت.

این مسئول تصریح کرد: این فرد آماده‌سازی شهرک مذکور را به نحوی انجام داده بود و سازه‌ای را نیز بنا کرده بود که مورد موافقت ما نبود و نهایتا وی به خاطر کلاهبرداری‌هایی متواری شد و پروژه عمرمیل متوقف شد.

ایجاد «شهرک صنعتی زاگرس» برای انتقال نمایشگاه خودروهای سنگین

وی از پیگیری اتاق اصناف برای ایجاد شهرک صنوف آلاینده خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه توانستیم یک موافقت اولیه برای ایجاد «شهرک صنعتی زاگرس» در جاده بیستون بگیریم و اکنون نیز پیگیر کار هستیم و استاندار نیز یک سری موافقت‌ها را اعلام کرده که اگر تحقق یابد ما قصد داریم این شهرک به برای نمایشگاه خودروهای سنگین بنا کنیم و کلا نمایشگاه‌های خودروهای سنگین از سطح شهر جمع‌آوری شده و به آنجا منتقل شود.

مشاور عمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص زمان طرح این پیشنهاد و اجرای آن نیز گفت: این پیشنهاد سال گذشته مطرح شد و اکنون نیز پیگیر آن هستیم و امیدواریم با توجه به قیمت زمین یک تخفیفاتی شرکت شهرک ها برای اصناف در این زمینه قائل شوند.

وی گفت: دو ماه پیش نیز استاندار از محل مذکور بازدیدی به عمل آورد و در این بازدید نیز یک موافقت ضمنی صورت گرفت که زمین آنجا با قیمت مناسبی تحویل اتاق اصناف شود.

امیری افزود: همچنین قرار شد شرکت شهرک‌های صنعتی زمین مذکور را آماده‌سازی کند و کارهای اولیه آن نیز انجام شود و قراردادی نیز در این زمینه منعقد گردد و اکنون نیز پیگیر کارهای قرار داد هستیم.

مشاور عمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص برنامه زمانبندی برای این پروژه گفت: فعلا درگیر بحث قرارداد هستیم و پس از آن یک برنامه زمانبندی برای اجرای آن خواهیم داشت.

ایجاد «شهرک علاف‌ها» برای انتقال بنکدارها از مراکز تجمع در شهر

وی در پاسخ به اینکه آیا برای سایر مشاغل آلاینده در سطح کرمانشاه نیز اقدامی صورت گرفته است یا خیر نیز گفت: ما پیشنهاد دیگری نیز ارائه کرده‌ایم و هنوز منتظریم که ابتدا تکلیف شهرک صنعتی زاگرس مشخص شود و چنانچه این موضوع تعیین تکلیف شود، درصدد هستیم که شهرک علاف‌ها را برای عرضه گندم و جو و حبوبات دایر کنیم و اجتماعاتی که در سطح شهر به این منظور وجود دارد را به محل شهرک علاف ها منتقل کنیم.

این مسئول از تلاش اتاق اصناف برای ایجاد شهرک های مشاغل آلاینده به منظور انتقال آن دسته از مشاغلی خبر داد که بودنشان در حاشیه شهرها به لحاظ سر و صدا، معماری شهری، خدمات‌دهی و...مشکل‌ساز است.

ایجاد «شهرک سلامت» برای انتقال ضایعات فروش‌ها و نان‌خشک‌فروش‌ها

وی در خصوص نان خشک فروش‌ها و ضایعات فروش‌ها نیز گفت: این مشاغل نیز مورد نظر ما بوده و در راستای ساماندهی آنها شهرکی تحت عنوان «شهرک سلامت» در دست اقدام است.

امیری تصریح کرد: قرار شد کل ضایعات فروش‌ها و نان خشک فروش‌ها به این مناطق منتقل شوند و محلی نیز برای ایجاد این شهرک در محدوده زمین‌های بعد از جعفرآباد به سمت کمربندی جدید اسلام‌آباد غرب در نظر گرفته شد.

وی گفت: ما این موضوع را هم پیگیری کردیم، اما متأسفانه در محیط زیست به علت فاصله مکانی آن تا شهر مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد زمین دیگری برای آن پیدا کنیم که هم اکنون نیز پیگیر آن هستیم که با شهرداری رایزنی کنیم تا اگر فضایی را شهرداری به ما بدهد از آن استفاده کنیم و در غیر این صورت جایی دیگری را پیدا کنیم و برای آن اقدام کنیم.

مشاور عمرانی و مهندسی اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص مبل فروش‌ها که اغلب پیاده‌روها را نیز قرق کرده اند، گفت: به علت اینکه تعداد صنوف آنها کم است اتحادیه آنها با نجارها ادغام شده است.

امیری افزود: اگر تعداد صنوف آنها بیشتر شود و به آن استاندارد قانون صنفی برسند و بتوانند یک اتحادیه مستقل شوند، می توان اقدام کرد.

به‌دنبال توسعه صنعت مبل‌سازی و تولید آن در کرمانشاه هستیم

وی تصریح کرد: اکنون اغلب مبل فروش های ما نمایشگاهی هستند تا کارگاهی و ما به دنبال این هستیم که برای بحث اشتغال استان نیز بتوانیم وارد عرصه تولید در این زمینه شویم. چه بسا که مبل‌سازان ما نه تنها از مناطقی چون ملایری کمتر نیستند، بلکه می‌توانند در این عرصه از آنها پیشی بگیرند.

به گزارش مهر، نگاهی به اظهارات فوق نشان می‌دهد که اولا مردم ساکن در جوار مشاغل آلاینده و مزاحم بسیار از این وضعیت ناراضی بوده و خواستار ساماندهی هر چه سریعتر این مشاغل هستند، ثانیا اغلب صاحبان این مشاغل نیز راغب به این موضوع بوده و از تاخیر در اجرای این مصوبه نیز گله‌مندند.

لذا انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با نگاهی ویژه تر به این موضوع بپردازند تا شاید پیش از بهار ۹۸ شاهد چهره‌ای زیبا از کرمانشاه- در نتیجه انتقال مشاغل مزاحم از مرکز شهر به خارج شهر- باشیم و مردم نیز از تبعات ناشی از حضور این مشاغل در مرکز شهر که آسایش روحی و روانی آنها را خدشه دار کرده است، در امان باشند.