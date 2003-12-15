صدام خواستار مذاكره با نيروهاي آمريكايي شد



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، برايان ريد فرمانده گردان يكم لشكر چهار پياده نظام آمريكا امروز دوشنبه در مورد واكنش صدام در لحظه دستگيري گفت: زماني كه براي بازداشت صدام وارد سرداب محل زندگي وي شديم، صدام در اولين اقدام خواستار مذاكره با ما شد. صدام گفت: " من صدام حسين رئيس جمهور عراق هستم و مايلم با شما مذاكره كنم."

يكي از نظاميان آمريكايي نيز در پاسخ به صدام مي گويد: " اتفاقاً آقاي بوش هم خدمت شما سلام مي رسانند."

جيمز هيكي از ديگر فرماندهان نيروهاي آمريكايي كه در شب دستگيري صدام حضور داشته است گفت: " شنبه شب وقتي به نزديك دهانه سرداب خانه روستايي كه صدام را درآن دستگير كرديم رسيديم ابتدا يكي از نيروها متوجه حضور شخصي در زيرزمين شد. ابتدا دو دست اين فرد مشاهده شد و اين فرد پس ازمشاهده ما خواست كه خود را تسليم كند . با توجه به سابقه اي كه ازصدام داشتيم انتظار نداشتيم كه وي را با چنين چهره ژوليده و تكيده اي ببينيم. چيزي كه بيشتر باعث تعجب ما شد اين بود كه شليك گلوله يا مقاومتي نديديم درحاليكه ما خود را آماده يك درگيري بسيار سخت كرده بوديم. ماموريت ما يك عمليات " سريع ومخفيانه" براي "كشتن يا دستگيري صدام" بود.

