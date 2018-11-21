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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

کشتی جام روز جهانی کودک؛

ایران الف و ب به فینال رسیدند

ایران الف و ب به فینال رسیدند

تیم‌های کشتی ایران «الف» و «ب» به دیدار فینال رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام روز جهانی کودک راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد نونهالان جام روز جهانی کودک از صبح امروز در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است.

پس از برگزاری رقابت های مقدماتی که صبح امروز برگزار شد تیم های ایران ب و ایران الف بعنوان تیم های برتر گروهای A و B راهی دیدار فینال شدند. تیم های آذربایجان و ایران ج نیز در دیدار رده بندی حضور دارند.

رده بندی تیم ها در گروه ها در پایان دیدار های مقدماتی به شرح زیر است:

گروه Aـ: ۱- ایران ب ۲- ایران ج ۳- گرجستان
گروه Bـ: ۱- ایران الف ۲- آذربایجان ۳- ارمنستان

برنامه دیدارهای کسب عنوان قهرمانی تا پنجم که عصر امروز برگزار می شود به شرح زیر است:

فینال: ایران الف – ایران ب
رده بندی: آذربایجان – ایران ج
کسب عنوان پنجم: ارمنستان – گرجستان

نتایج دیدارهای مقدماتی

گروه Aـ:
دور اول: ایران ب ۸- گرجستان ۲
دور دوم: ایران ب ۶ – ایران ج ۴
دور سوم: ایران ج ۸ – گرجستان ۲

گروه Bـ:
دور اول: آذربایجان ۷ - ارمنستان ۳
دور دوم: ایران الف  ۹ – ارمنستان یک
دور سوم: ایران الف ۷ – آذربایجان ۳

کد مطلب 4464993

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