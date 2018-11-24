آغاز فرصت ارسال پروپوزال محققان علوم پزشکی برای دریافت گرنت

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت دریافت طرح های تحقیقاتی اولیه یا پیش پروپوزال برای گرنت محققان جوان علوم پزشکی آغاز شد و متقاضیان تا ۳۰ آذر فرصت دارند طرح های خود را ارسال کنند.

گرنت محقق جوان برای اولین بار در فراخوان سوم (مهرماه ۱۳۹۵) در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی راه‌اندازی شده است. این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها است.

معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی باید تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۷ نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام کنند.

کاندیدای مورد نظر لازم است همه شرایط زیر را دارا باشد:

الف- استادیار / طرحی/ قراردادی/ پیمانی آن دانشگاه باشد (در دانشکده‌های تازه تأسیس مربی هم قابل قبول است).

ب- ۴۰ سال و یا کمتر داشته باشد (متولد اول آبان ۱۳۵۷ یا بعد از آن).

ج- نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر باشد:

نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله مورد قبول نیست و در هنگام ارسال مدارک باید مقاله منتشر شده باشد)

محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل ۳ و یا بالاتر (سال ۲۰۱۶ میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ درصد برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore (متقاضیان می توانند در سامانه منبع یاب، بخش رتبه‌بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به ۵ درصد Top، قرار داشتن مجله در فهرست ۵ درصد را بیابند).

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به رعایت همه شرایط فوق در معرفی کاندیداها هستند و باید اسامی و مستندات واجدین شرایط را با دقت استخراج و طی یک نامه ارسال کنند.