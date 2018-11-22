پیگیری تمرینات کمانداران ایران در چین یا ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری رقابت های انتخابی و معرفی ۴۹ کماندار، برنامه های تیم ملی تیروکمان برای آماده سازی آغاز شد.

دور نخست تمرینات تیم ملی تیروکمان همزمان در دو بخش ریکرو و کامپوند مردان و زنان از ۱۲ آبان ماه در تهران آغاز شد. این مرحله از تمرینات تا سوم آذرماه ادامه دارد. پس از وقفه ای چند روزه و با در نظرگرفتن عملکرد اردونشینان در تهران، تمرینات تیم ملی در قالب دور دوم از سر گرفته می شود.

تمرینات تیم ملی تیروکمان تا اسفندماه و اعزام ملی پوشان ریکرو به مسابقات همبستگی المپیک در بنگلادش دنبال خواهد شد. در این میان اردونشینان این تیم حداقل یک مرحله اردوی برون مرزی نیز خواهند داشت.

قرار است این اردوی برون مرزی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار شود. چین و ترکیه گزینه های موردنظر برای برپایی اردوی تمرینی تیم ملی تیروکمان ایران هستند.

مسابقات کاپ آسیا اولین اعزام مصوب برای تیم ملی تیروکمان در بخش کامپوند است. این رقابت ها فروردین ماه و احتمال در تایلند برگزار می شود.