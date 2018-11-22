به گزارش خبرنگار مهر، فعالان محیط زیست در قرار سبز هفته چهارم آبان ماه ۱۳۹۷ فعالیت‌های مختلفی را برای حفظ محیط زیست انجام دادند.

۱۱۰ تله هوبره در دشت اهل، توسط اعضای تشکل اهل و همکاری تشکل زیست محیطی سبز گستران پاقلات تخریب شد. با همت تشکل سبز گستران پاقلات در برگزاری کلاسها و کارگاهای آموزشی و جذب مشارکت جوامع محلی فعالیت های گسترده ای صورت گرفته که اهالی روستاها خود در حفاظت از حیات وحش منطقه و جلوگیری از شکارچیان غیر بومی نقش ارزند ه ای ایفا کرده اند. این حرکت همگانی باعث شده روستاهای همجوار تحت تاثیر فعالیت های زیست محیطی سبز گستران پاقلات قرار گیرند و یکی پس از دیگری به این جمع صمیمی ملحق شوند تا جایی که روستاهای حومه تا بخش وکل شهرستان لامرد تحت تاثیر این حرکت عظیم قرار گرفته و با فعالان محیط زیستی همگام شده اند.

در همایش ۶۶ گروه طنین پاکبانان شیروان، میدان انقلاب تا میدان کوهنورد شیروان توسط همیاران پاکسازی شد.

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و کانون محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در استان مازندران مراسم پاکسازی محوطه دانشگاه را با هدف نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی در دانشگاه و افزایش حس مسئولیت و تعهد در برابر محیط زیست و مواهب خدادادی با حضور اعضای شورای مرکزی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست منطقه ۳ کشور برگزار کردند.

برنامه ۱۷۹ تشکل پاکسازان طبیعت فارس در آیین گشایش نخستین جشنواره دو روزه بَنه، مروارید سبز در پاسارگاد به همت اداره کل منابع طبیعی، محیط زیست، فرمانداری، بخشداری و شهرداری مادرسلیمان با همکاری انجمن مردم نهاد جوانان سپید پارس و جوامع محلی با موضوع معرفی اهداف جشنواره و با حضور دبیران جشنواره، فرماندار پاسارگاد، مدیر کل منابع طبیعی استان فارس، مدیر اداره منابع طبیعی پاسارگاد، مدیر کل جنگلهای خارج از شمال منابع طبیعی، معاون فنی اداره کل حفاظت استان فارس، نماینده شبکه تشکلهای محیط زیست استان فارس با محوریت اهمیت جنگلها و ارزش اکولوژیک محصولات دارویی و چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی برگزار شد. در روز دوم این جشنواره کارگاه اطفاء حریق کوهستان و امداد و نجات، با ارائه مسئول کمیته آموزش اداره کل منابع طبیعی استان فارس با مشارکت دوستداران طبیعت از جوامع محلی، سازمانهای مردم نهاد، انجمن جوانان سپید پارس انجمن زاگرس بوم پاسارگاد، انجمن پاکسازان و همیاران طبیعت اقلید، تشکل پاکسازان طبیعت فارس و حضور پررنگ بانوان برگزار شد.

گروه دوستان کوهنورد صبا بادرود باشعار احترام به طبیعت و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان بادرود، مسیر ۶ کیلومتری قلعه ماریا تا کویر ریگ زرد بادرود در استان اصفهان را با حضور تعدادی از اعضای گروه پیاده روی و پاکسازی کردند.



در گناوه استان بوشهر نخستین برنامه نذر بذر طبیعت با هدف بذرکاری گیاهان دارویی بومی در کوهپایه های گلخاری باهدف تقویت پوشش گیاهی مراتع بویژه جلوگیری از حذف این گیاهان اجرا شد. دوستداران طبیعت در این برنامه بذرهای مرمرشک، بنگو، گل زرد، هلپه، سربرنجاس، کاسنی و بابونه و بذر درخت کنار را در سطح ۶ هکتار کاشتند. برنامه نذر طبیعت هر هفته در بخشی از مراتع این شهرستان تا پایان آذرماه امسال ادامه دارد. این برنامه با همکاری اقشار مختلف بویژه دانش آموزان روستای فخرآوری و شورا و دهیاری و مساعدت مالی مردم اجرا شد.

کارگاه آموزشی کاشت و پرورش سبزیجات ارگانیک ویژه دانش آموزان در مدرسه سبز سما لاهیجان در استان گیلان، در راستای آموزش جلوگیری از آلودگی آب و خاک از طریق عدم مصرف کودهای شیمیایی در کشت محصولات کشاورزی، برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در طبیعت به همت انجمن بوم بانان گیل و دیلم شعبه شهرستان رشت، در مدرسه دخترانه هوشمند کارا برگزار شد.

بمناسبت هفته ملی دیابت، طرح آموزش و پیشگیری از دیابت با همت همیاران سلامت محله کوجووار تبریز در استان آذربایجان شرقی اجرا شد. در این طرح بیش از ۵۰ مرد و ۷۶ زن جهت تست دیابت و یادگیری آموزش های لازم شرکت کردند.

کارگاه آموزشی مهارت کشت و تولید سبزی و صیفی جات با همکاری دوطرفه انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات مشهد در استان خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی در محل آموزش سازمان فنی و حرفه ای به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد و به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا شد.

برنامه ۹۲ انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید این هفته به آموزش اختصاص داشت. در این برنامه با برگزاری کلاس اطفاء حریق به ۵۰ نفر از اعضا مهارت های اطفای حریق در جنگل و منابع طبیعی آموزش داده شد. همچنین این انجمن در جشنواره بنه پاسارگاد تجربیات کارهای اجرایی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و پاکسازی را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.

باهمت انجمن سبز ماپریس جوانرود و با حضور پر شور علاقمندان به محیط زیست حدود ۴ هزار دانه بلوط به مناسبت سالگرد زلزله تلخ کرمانشاه در ارتفاعات پارک جنگلی ماپریس کاشته شد.

با همت انجمن دوستداران آوای طبیعت مسجدسلیمان استان خوزستان و با مشارکت اداره محیط زیست مسابقه نقاشی با موضوع محیط زیست در دبستان گلزار برگزار شد. در این برنامه دانش آموزان پایه اول ضمن آشنایی با مفاهیم پایه محیط زیست، در مسابقه نقاشی نیز شرکت کردند و در پایان از نفرات برگزیده با هدایایی تقدیر بعمل آمد.

با همت انجمن های پویندگان محیط زیست و طبیعت دوستان سبز و زیبا، آموزش نهالکاری در دبستان آسیه شوشتر در استان خوزستان برگزار شد. علاوه بر این چند اصله نهال در باغچه حیاط مدرسه توسط دانش آموزان کاشته شد.

کارگاه آشنایی عملی کودکان با یکی از زباله های خطرناک، باتری وتفیک آن در منطقه ۱۰ تهران برگزار شد.

بازدید عملی فراگیران دوره راهنمایان طبیعت گردی موسسه هفتواد از قرق اختصاصی موفق منصور آباد رفسنجان استان کرمان انجام شد. در این دوره درس آشنایی با پستانداران با حضور دکتر کاشانی برگزار و در آخرین سرشماری، ۹۹۰ قوچ و میش و کل و بز ثبت شد.

گروه رفتگران طبیعت بهبهان در چهارمین جشنواره بومی محلی این شهرستان، علاوه بر اجرای سرود محیط زیستی به زبان انگلیسی، کاردستی های ساخته شده با مواد دور ریختنی را که با همکاری اعضای گروه و کانون های پرورشی فکری بهبهان ساخته شده بود در غرفه خود به نمایش گذاشت.

با همت انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید و با حضور نمایندگان انجمن های محیط زیستی و منابع طبیعی از شهرهای دژکرد، سده، حسن آباد، اقلید و دهستان آسپاس، نشست هم اندیشی به میزبانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید با محوریت مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی و برنامه ریزی برای کاشت ۴۹۰ هکتار از مراتع مختلف در سطح شهرستان با همکاری و مشارکت سمن های محلی وشهرستانی با تاکید بر حفاظت و قرق مناطق بذر کاری شده برگزار شد.