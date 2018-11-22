آغاز طرح مبارزه با تکثیر و تولید محصولات غیرمجاز در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد صیانت، نادر معماری مدیر امور استان های ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری گفت: با هماهنگی اداره کل ارشاد استان البرز، فرماندهی نیروی انتظامی استان، اداره اماکن و پلیس امنیت اخلاقی استان طرح مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی در استان البرز از تاریخ ۲۸ آبان آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه پیدا می کند.

معماری تاکید کرد: در نخستین روز این طرح در برخورد با متخلفان منطقه فردیس کرج نسبت به جمع آوری بیش از ۴ هزار نسخه DVD غیرمجاز اقدام و به ۲ واحد صنفی اخطار پلمپ داده شد.

عموم مردم می توانند در صورت مشاهده فعالیت متخلفان با ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری تماس گرفته و تخلف را گزارش کنند.