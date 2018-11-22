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۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۵

آغاز طرح مبارزه با تکثیر و تولید محصولات غیرمجاز در استان البرز

آغاز طرح مبارزه با تکثیر و تولید محصولات غیرمجاز در استان البرز

مدیر امور استان‌های ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری از طرح مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی در استان البرز به مدت یک ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد صیانت، نادر معماری مدیر امور استان های ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری گفت: با هماهنگی اداره کل ارشاد استان البرز، فرماندهی نیروی انتظامی استان، اداره اماکن و پلیس امنیت اخلاقی استان طرح مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی در استان البرز از تاریخ ۲۸ آبان آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه پیدا می کند.

معماری تاکید کرد: در نخستین روز این طرح در برخورد با متخلفان منطقه فردیس کرج نسبت به جمع آوری بیش از ۴ هزار نسخه DVD غیرمجاز اقدام و به ۲ واحد صنفی اخطار پلمپ داده شد.

عموم مردم می توانند در صورت مشاهده فعالیت متخلفان با ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری تماس گرفته و تخلف را گزارش کنند.

کد مطلب 4465143
زهرا منصوری

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