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۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

معاون دانشگاه خبر داد:

فعالیت بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی فعال در دانشگاه پیام نور

فعالیت بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی فعال در دانشگاه پیام نور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از فعالیت بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی در مراکز و واحدهای این دانشگاه خبر داد.

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور را راه اندازی ۳ کانون فعال دانشجویی عنوان کرد و افزود: بزودی کانوهای نهج البلاغه، آموزش محیط زیست  و کارآفرینی متناسب با شرایط روز کشور و نیاز اجتماع در تمامی مراکز و واحدهای این دانشگاه راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور در سراسر کشور بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی فعال دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور همچنین از برگزاری جشنواره دستاوردهای دانشجویی و مسابقات ACM  دانشگاه پیام نور در بهمن ماه خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از پتانسیل بسیار مطلوبی در اقصی نقاط کشور برخوردار است و می تواند بهترین فرصت برای کنشگران فعال در عرصه های فرهنگی و حتی اجتماعی باشد.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه پیام نور در کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی ظرفیت لازم را برای برخورد با آسیب های اجتماعی و حل چالش های موجود دارند .

کد مطلب 4465181
زهرا سیفی

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