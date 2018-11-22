فعالیت بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی فعال در دانشگاه پیام نور

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور را راه اندازی ۳ کانون فعال دانشجویی عنوان کرد و افزود: بزودی کانوهای نهج البلاغه، آموزش محیط زیست و کارآفرینی متناسب با شرایط روز کشور و نیاز اجتماع در تمامی مراکز و واحدهای این دانشگاه راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور در سراسر کشور بیش از ۲ هزار کانون دانشجویی فعال دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور همچنین از برگزاری جشنواره دستاوردهای دانشجویی و مسابقات ACM دانشگاه پیام نور در بهمن ماه خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از پتانسیل بسیار مطلوبی در اقصی نقاط کشور برخوردار است و می تواند بهترین فرصت برای کنشگران فعال در عرصه های فرهنگی و حتی اجتماعی باشد.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه پیام نور در کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی ظرفیت لازم را برای برخورد با آسیب های اجتماعی و حل چالش های موجود دارند .