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۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۵

در تکریم جعفر ابراهیمی«شاهد» مطرح شد؛

پیشنهاد برگزاری جشنواره ملی داستان کودک‌ونوجوان در «حور» نمین

پیشنهاد برگزاری جشنواره ملی داستان کودک‌ونوجوان در «حور» نمین

اردبیل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل گفت: با هدف قدردانی از مقام علمی جعفر ابراهیمی «شاهد» پیشنهاد برگزاری جشنواره سالیانه داستان کودک‌ونوجوان در زادگاه این ادیب ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از نقاط مختلف استان اردبیل عرفا، علما و فرهیختگان متعددی برخاسته و از این خاک زرخیر شهره آفاق شدند تا برای اعتلای ادبیات و فرهنگ کشورمان همت گمارند.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل رسالت بسیار بزرگی در راستای شناسایی نخبگان استان و معرفی آنان به جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان داشته و هرگونه توجه به این بخش اعتلاگر شاخص‌های ادبی و فرهنگی منطقه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه جعفر ابراهیمی شاهد نزدیک به ۱۵۰ جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوانان تدوین کرده و یکی از بزرگترین تلاشگران فرهنگی کشور و استان اردبیل محسوب می‌شود، یادآور شد: وی بیش از ۵۰ سال از زندگی خود را در ادبیات داستانی و شعر صرف نموده و سابقه داوری و دبیری جشنواره‌های بزرگ ملی و بین‌المللی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی ادامه داد: به منظور تقدیر از مقام علمی و تلاش‌ جهادوار جعفر ابراهیمی «شاهد» در نویسندگی و سرودن شعرهای احساسی و آموزنده در بخش کودکان و نوجوانان، پیشنهاد برگزاری جشنواره سالیانه داستان کودک و نوجوان در زادگاه مادری این ادیب توانا یعنی روستای «حور» از توابع شهرستان نمین را ارائه خواهیم کرد.

اسحاقی توضیح داد: تخصیص غرفه اختصاصی در تاریخ موزه اردبیل واقع در دانشگاه محقق اردبیلی به جعفر ابراهیمی شاهد اقدامی بسیار ارزشمند بوده و از قدرشناسی مسئولان علمی و دانشگاهی استان نسبت به مفاخر و ادبای این سرزمین خبر می‌دهد.

کد مطلب 4465408
محمد میرزایی ناطق

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