به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از نقاط مختلف استان اردبیل عرفا، علما و فرهیختگان متعددی برخاسته و از این خاک زرخیر شهره آفاق شدند تا برای اعتلای ادبیات و فرهنگ کشورمان همت گمارند.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل رسالت بسیار بزرگی در راستای شناسایی نخبگان استان و معرفی آنان به جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان داشته و هرگونه توجه به این بخش اعتلاگر شاخص‌های ادبی و فرهنگی منطقه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه جعفر ابراهیمی شاهد نزدیک به ۱۵۰ جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوانان تدوین کرده و یکی از بزرگترین تلاشگران فرهنگی کشور و استان اردبیل محسوب می‌شود، یادآور شد: وی بیش از ۵۰ سال از زندگی خود را در ادبیات داستانی و شعر صرف نموده و سابقه داوری و دبیری جشنواره‌های بزرگ ملی و بین‌المللی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی ادامه داد: به منظور تقدیر از مقام علمی و تلاش‌ جهادوار جعفر ابراهیمی «شاهد» در نویسندگی و سرودن شعرهای احساسی و آموزنده در بخش کودکان و نوجوانان، پیشنهاد برگزاری جشنواره سالیانه داستان کودک و نوجوان در زادگاه مادری این ادیب توانا یعنی روستای «حور» از توابع شهرستان نمین را ارائه خواهیم کرد.

اسحاقی توضیح داد: تخصیص غرفه اختصاصی در تاریخ موزه اردبیل واقع در دانشگاه محقق اردبیلی به جعفر ابراهیمی شاهد اقدامی بسیار ارزشمند بوده و از قدرشناسی مسئولان علمی و دانشگاهی استان نسبت به مفاخر و ادبای این سرزمین خبر می‌دهد.