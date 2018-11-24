اختلاف افکنان بین شیعه و سنی بنده دلار هستند/ احترام عامل وحدت

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: این هفته که توسط امام خمینی (ره) به این اسم نامگذاری شده و رهبر معظم انقلاب هم نسبت به آن تاکید بسیار دارند موج عظیمی در جهان اسلام ایجاد کرده است.

امام جمعه گرگان افزود: برگزاری مراسم مختلف برای بزرگداشت میلاد پیامبراکرم (ص) و هفته وحدت در استان و نقاط مختلف دنیا اثرگذاری ویژه ای خواهد داشت و جهان خواهد فهمید رابطه عمیقی بین مسلمانان و پیامبر اکرم وجود دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمی پیوند ما با پیامبر و خداوند را مستحکم تر خواهد کرد، گفت: باید تلاش کنیم اعمالی که سبب خوشحالی پیامبر و خداوند می شود را انجام دهیم و از اعمالی که موجب خشم آنان می شود دوری کنیم.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: حضرت محمد (ص) ۶۰۰ سال پس از آخرین پیامبر و در حالی که مردم آن زمان در خواب عمیقی فرو رفته و راه انبیای گذشته دچار خلا شده بود فرستاده شد، در چنین شرایط سختی پیامبر همانند نوری برای مسلمانان فرستاده شد تا مردم آن دوران توسط قرآن کریم از وی پیروی کنند و اکنون پس از ۱۴۴۷ سال از زمان ایشان و نزول قرآن، بهترین و محکم‌ترین راه هدایت مسلمانان همچنان قرآن است.

ایمان درست به خداوند مانع از کینه ورزی می شود

امام جمعه گرگان ادامه داد: اگر مومنان و انسان‌ها چه شیعه و چه سنی رابطه خوبی با خداوند داشته باشند و ایمان درستی را به دست آورده باشند کینه‌ای بین شیعه و سنی به وجود نخواهد آمد و اختلافی بین این دو قوم رخ نخواهد داد.

دشمنان اسلام برای تفرقه بین شیعه و سنی و از بین بردن وحدت بین مسلمانان، شبکه‏ های مختلفی را راه ‏اندازی کرده ‏اند و هدف اصلی آنان ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان است

وی افزود: افرادی که بین شیعه و سنی اختلاف افکنی می کنند به نظر من نه شیعه هستند و نه سنی بلکه بنده پول و دلار هستند و این امر پستی و فرومایه بودن این افراد را می‌رساند که برای مشتی پول و دلار دست به جنایاتی همچون اختلاف افکنی بین شیعه و سنی می زنند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه امروز دشمنان ما با استفاده از فضای مجازی روی افکار و عقاید جوانان ما کار می‌کنند، اظهار کرد: علما باید در این زمینه هوشیار باشند و با دفاع از قرآن و پیامبر و ارزش های دینی دشمنان اسلام را مایوس کنند.

وی با تاکید بر این نکته که امروز حیثیت اسلام از سوی دشمنان قسم خورده این دین الهی در خطر است، ادامه داد: دشمنان اسلام برای تفرقه بین شیعه و سنی و از بین بردن وحدت بین مسلمانان، شبکه‏ های مختلفی را راه ‏اندازی کرده ‏اند و هدف اصلی آنان ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان است.

احترام متقابل شیعه و سنی به عقاید یکدیگر عامل وحدت است

امام جمعه گرگان احترام متقابل شیعه و سنی به مقدسات یکدیگر را از ضروریات دانست و گفت: علمای شیعه و سنی رسالت سنگینی برای دفاع از اسلام و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان برعهده دارند.

آیت الله نورمفیدی گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) روز قیامت نزد پروردگار از اهانت کنندگان به مقدسات مسلمانان گلایه خواهد کرد و این افراد توهین کننده فردای قیامت چه پاسخی به نبی مکرم اسلام خواهند داد؟



وی ادامه داد: امروز سازمان‏ های جاسوسی آمریکا، انگلیس و اسرائیل تلاش می کنند با کمک یکدیگر و با جنگ افروزی بین مسلمانان منابع و نوامیس آنان را به غارت ببرند و آتش خشم و کینه ورزی را بین شیعه و سنی برپا کنند، در اینجا لازم است علمای شیعه و سنی با وحدت در کنار هم از این امر جلوگیری کنند.

وحدت در گلستان می تواند الگوی سایر کشورهای مسلمان باشد

آیت الله نورمفیدی گفت: امیدوارم این وحدت روزی به ثمر بنشیند و امت اسلامی، زیر پرچم واحد قرار گیرند و بتوانند در عرصه های جهانی قدرتمند ظاهر شوند.

امام جمعه گرگان در پاسخ به این سوال که برخی از شبکه های تکفیری وحدت در کشور ایران را بازی سیاسی عنوان می کنند، اظهار کرد: خیر اینگونه نیست؛ از آیات قرآن، احادیث، روایات و سیره معصومین، اینگونه استنباط می شود که وحدت یک تکلیف دینی است و تاکتیک سیاسی به شمار نمی رود.

وی ادامه داد: وحدت حال حاضر در گلستان وحدتی مثال زدنی است و می تواند نمونه خوبی برای معرفی به جهان اسلام باشد، این نکته توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که به مناسبت اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان با ایشان انجام شد، هم مطرح شد.