بازیگر "خانه پوشالی" درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر برنامه های ریچاردسن اعلام کرد بازیگر باتجربه و بسیار پرکار صحنه نمایش و تلویزیون، بیمار نبود و قرار بود از هفته آینده بازی در یکی از اپیزودهای سریال محبوب "قتل های میدسامر" را آغاز کند.





یان ریچاردسن در صحنه‌ای از "خانه پوشالی"

ریچاردسن در 1934 در ادینبورگ اسکاتلند به دنیا آمد و در آکادمی سلطنتی موسیقی و هنرهای دراماتیک اسکاتلند آموزش دید. بعد از مدتی کار در" تئاتر رپرتوار بیرمینگام"، از 1960 تا 1975 در گروه نمایشی سلطنتی شکسپیر به عنوان یکی از اعضا موسس فعالیت داشت.او به خاطر صدای پرطنین و رفتار جدی و رسمی خود بسیار معروف بود. ریچاردسن در 1990 برای بازی در نقش فرانسیس ارکات شخصیت ماکیاولی وار و حیله گر مجموعه تلویزیونی "خانه پوشالی" ـ که از تلویزیون ایران هم پخش شده ـ برنده جایزه بفتا شد، ضمن اینکه برای بازی در دو دنباله این مجموعه "بازی در نقش شاه" و "ضربه آخر" همینطور فیلم تلویزیونی "یک حرکت غیرشرافتمندانه" هم نامزد دریافت این جایزه بود.شخصیت ارکات مجموعه "خانه پوشالی" بر مبنای شخصیتی در نمایشنامه "ریچارد سوم" نوشته شد. پس از نمایش مجموعه، یکی از تکیه کلام های ارکات ـ "من نظری ندارم" ـ ورد زبان اهالی وست‌مینستر لندن شد که پارلمان بریتانیا در آنجا قرار دارد. ریچاردسن در گفتگویی در سال 2005 گفت: "من با این نقش به شهرت رسیدم و به همین خاطر ممنونم، اما مشکل رهایی از آن است. خیلی از مردم فکر می کنند من هم مثل ارکات هستم."مایکل دابز، نویسنده رمان "خانه پوشالی"، از ریچاردسن به عنوان "یک بازیگر بسیار برجسته" یاد کرد که "اجازه نداد شهرت خللی در استحکام شخصیتی او ایجاد کند." پل سید، کارگردان "خانه پوشالی"، هم گفت: "من او را به خاطر استداد کمیکی که داشت برای این نقش انتخاب کردم. ریچاردسن پیچیده ترین و ماهرترین کمدین این کشور بود. درگذشت او به معنای پایان نسلی از این دست بازیگران است."ریچاردسن در کنار بازی در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی در حوزه سینما هم فعال بود. از جمله فیلم های مطرح سینمایی او می توان به "برزیل" (1985، تری گیلیام)، "فریاد آزادی" (1987، ریچارد آتن بورو)، "پروتکل چهارم" (1987، جان مکنزی)، "ام. باترفلای" (1993، دیوید کراننبرگ)، "هویت جعلی" (1997، جان بدهام) و "کریسمس مبارک" (2005، کریستیان کاریون) اشاره کرد. ارکات در نخستین ساعات روز جمعه در خواب و در منزل خود در لندن درگذشت.