سامانه بارشی وارد زنجان می شود/وزش باد شدید

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری خواهد بود و سامانه بارشی از امروز وارد استان می‌شود که روزهای جمعه و شنبه برمیزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی بابیان اینکه از روز جمعه بارش در استان بیشتر خواهد بود، گفت:بارش‌ها در مناطق شرقی و جنوبی استان بیشتر خواهد بود و در مناطق کوهستانی شاهد بارش برف خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

یاغموری به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و هوا سردمی‌شود.

وی افزود: با کاهش دما شاهد افت دما در صبح گاه و شامگاه خواهیم بود و شهروندان زنجانی که قصد مسافرت دارند حتماً خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است.