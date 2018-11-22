سامانه بارشی وارد زنجان می شود/وزش باد شدید

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری خواهد بود و سامانه بارشی از امروز وارد استان میشود که روزهای جمعه و شنبه برمیزان پوشش ابرها افزوده می شود.
وی بابیان اینکه از روز جمعه بارش در استان بیشتر خواهد بود، گفت:بارشها در مناطق شرقی و جنوبی استان بیشتر خواهد بود و در مناطق کوهستانی شاهد بارش برف خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
یاغموری به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهشیافته و هوا سردمیشود.
وی افزود: با کاهش دما شاهد افت دما در صبح گاه و شامگاه خواهیم بود و شهروندان زنجانی که قصد مسافرت دارند حتماً خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر است.
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