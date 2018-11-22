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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

سامانه بارشی وارد زنجان می شود/وزش باد شدید

سامانه بارشی وارد زنجان می شود/وزش باد شدید

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه بارشی به استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری خواهد بود و سامانه بارشی از امروز وارد استان می‌شود که روزهای جمعه و شنبه برمیزان پوشش ابرها افزوده می شود. 

وی بابیان اینکه از روز جمعه بارش در استان بیشتر خواهد بود، گفت:بارش‌ها در مناطق شرقی و جنوبی استان بیشتر خواهد بود و در مناطق کوهستانی شاهد بارش برف خواهیم بود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

یاغموری به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و هوا سردمی‌شود. 

وی افزود: با کاهش دما شاهد افت دما در صبح گاه و شامگاه خواهیم بود و شهروندان زنجانی که قصد مسافرت دارند حتماً خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۳ درجه  سانتی‌گراد بالای صفر است.

کد مطلب 4465442

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