وجودسکه های قدیمی منحصربه فرد دنیا درنیشابور/مسئولان همراه نیستند

سید علی میر معزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۳۰سال است که کارگاه شماری ایران و جهان را براساس تقویم هجری شمسی می نویسم و بیشتر از ۱۵۰ جلد آن آماده انتشار است که شرایطی هم برای انتشار آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حدود ۱۰ سال پیش پیشنهاد تاسیس مجموعه ای همچون حسینیه ، زائر سرا ، کتابخانه و موزه را برای این شهر دادم و این موضوع گذشت و بعدها من پیشنهاد طرح بازار ایرانی را ارائه کردم.در طرح بازار یک مغازه در اختیار کسانی که تازه ازدواج کرده بودند به صورت رایگان قرار می گرفت و حتی بخش عمده ای از این هزینه های اولیه را ما تقبل می کردیم و حالت خیریه داشت و تمام قصد و نیت ما راه اندازی این بازار بود که متاسفانه به سرانجام نرسید.

مدیر موزه اسناد و تمدن نیشابور بیان کرد: قدیمی ترین اثر نمایش داده شده در موزه نسخه ای از کتاب سعدی بوده که مربوط به سال ۹۴۴ قمری است ، در زمینه سفال آثاری از ۲ تا ۶ هزار سال قبل موجود است ، همچنین در زمینه مسکوکات سکه هایی مربوط به دوره صفوی، سلوکی، اسکندر مقدونی ، سکه های مربوط به جنگ های ایران و رم ، سکه های اشکانی ۲۰۰۰ ساله و ظروف و اشیا مفرقی مربوط به دوره مغول وسامانی و در زمینه زمین شناسی، فسیل های متعلق به ۱۵۰ میلیون سال قبل و دیگر آثار است که تمام این ها پتانسیل نیشابور را برای تبدیل شدن به قطب گردشگردی فراهم می سازد.

نیشابوری هال ها هم بی اطلاع اند

میرمعزی ابراز کرد: اطلاعات و آثاری که بسیاری از شهروندان نیشابوری از وجود آن بی اطلاع هستند و با برپایی موزه ها امکان اطلاع رسانی خیلی بهتر می شود که این امر یاری مسئولین را می طلبد.

وی اذعان کرد: در موزه اسناد و تمدن نیشابور با وجود تنوع فراوان نمونه ها، مجموعه ای کامل برای تحقیق پژوهشگران ، محققان ، دانشجویان و دانش آموزان فراهم است که همه می توانند از آن استفاده کنند.

مدیر موزه اسناد و تمدن نیشابور تاکید کرد: در این موزه امکان جابجایی نمونه ها نیز فراهم است وبرای بازدیدکنندگانی که از دانشگاه هنر به موزه آمدند بیشتر آثار نقاشی و خوشنویسی های قدیمی را به نمایش گذاشتیم و روز بعد مجددا نمونه های دیگر ازانواع دیگر به نمایش می گذاریم.

وی اظهار کرد: مجموعه سکه ای از سکه های قاتلین ائمه (ع) و همچنین سکه های اختصاصی از زمان ظهور اسلام تا زمان پایان شهادت ائمه اطهار (ع) را در دست دارم که اگر شرایط فراهم شود به نمایش خواهم گذاشت.

میرمعزی ادامه داد: روی برخی از این سکه ها نشانی و سال ضرب سکه آمده است و همچنین سکه های دوران عمر بن عبدالعزیز که کمتر از یکسال حکومت کرد کمیاب شد و حتی سکه های این دوران هم وجود دارد.سکه فضل بن سهل ، سکه های انحصاری که فقط یک رو دارند که در هیچ جای جهان دیده نشده اند در دست دارم.

وی بیان کرد: موزه ای به نام موزه مطبوعات قرار بود در رباط شاه عباسی ایجاد کنم که ممکن نشد و حتی در برنامه ام بود که ۸ موزه در نیشابور راه اندازی شود.یکی دیگر از موزه هایی که در قرار بود در نیشابور تاسیس شود موزه توزین و سنجش بود، که تبریز هم دارد البته با این تفاوت که موزه توزین نیشابور ۷۰ برابر موزه توزین تبریز باشد و اشیاء این موزه از دوره های سلجوقی و قبل از اسلام است که قرا بود در منزل امین اسلامی برپا شود اما متاسفانه این امکان فراهم نشد.

میرمعزی گفت: بنده امکانات ایجاد ۵۵ موزه تخصصی را دارم اما از آنجا که اکنون دچار بیماری هستم و به علت بیماری صعب العلاج هم بازنشسته شدم و در این دهه خیلی توان و انرژی برای شکل گیری موزه و موزه های تخصصی و طرح های دیگر عام المنفعه گذاشتم در صورتی حاضرم که در نیشابور بمانم که یک موزه جامع و کامل ایجاد شود و من هم سعی می کنم که بزرگترین موزه خاورمیانه را در نیشابور ایجاد کنم.

امکان ایجاد ۵۵ موزه داریم

میرمعزی تاکید کرد: متاسفانه امکانات ایجاد ۵۵ موزه برای شهرستان وجود ندارد و از طرفی این کار هزینه دار است و با اوضاعی که حاکم است و تجربه های تلخی که دارم امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به عدم وجود امکانات و تاسیس موزه در نیشابور اظهار کرد: ابرشهر نیشابور ،ابر مدیر می خواهد، کسی که بتواند از مدیریت فسیلی خارج بشود و با خدمت صادقانه به دور از گرایش سیاسی مشکلات مردم را پیگیری و مطالبه کند. متافسانه جای مدیران ابر فکر در این شهر خالی است.

مدیر موزه اسناد و تمدن نیشابور بیان کرد: نامه ای را اخیرا به مسئولین نوشته ام و در آن درخواست کرده ام که اگر در ۴ ماه آینده مجوزهای کار و فعالیت من صادر نشود دیگر به هیچ قیمتی حاضر به ماندن در این شهر نیستم ، ضمن اینکه هر روز بگذرد و کاری از سوی مسئولین صورت نگیرد شرایط ماندن ما هم سخت تر خواهد شد.