رونمایی از پوستر «میلیونر میامی» در آستانه اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پوستر فیلم سینمایی«میلیونر میامی» به کارگردانی مصطفی احمدی و تهیه کنندگی سعید ملکان در آستانه اکران عمومی و با طرحی ازگروه اکستودیو رونمایی شد.

کمدی سینمایی «میلیونر میامی » از اوایل آذر ماه در گروه زندگی و توسط موسسه سیمای مهر اکران می‌شود.

حمید فرخ‌نژاد، علی قربان‌زاده، طناز طباطبایی و صابر ابر، با هنرمندی افسانه بایگان و با حضور آتیلا پسیانی بازیگران این فیلم سینمایی کمدی هستند.

داستان «میلیونر میامی» درباره چهار نفر است که می خواهند از راهی یک میلیون دلار را به جیب بزنند اما همیشه یکی از آن‌ها خراب‌کاری می کند.