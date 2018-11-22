اقدامات ارزشمندی در حوزه گردشگری در دشتی صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح پنج شنبه باتفاق استاندار بوشهر در بازدید از روستای گردشگری فقیه حسنان از توابع بخش مرکزی اظهار داشت: یکی از ظرفیت های خوب شهرستان دشتی در حوزه اشتغال زایی بخش گردشگری است.
وی افزود: در این مدت با تشکیل جلسات مختلف اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و تعداد زیادی از روستاهای شهرستان درگیر این موضوع شده اند.
نادری از معرفی سه روستای هدف گردشگری در شهرستان خبر داد و گفت: روستای فقیه حسنان سالانه تعداد زیادی گردشگری جذب می کند .
وی گفت: یکی از ظرفیت های خوب شهرستان در حوزه گردشگری راه اندازی اقامت های بومی گردی می باشد که هم اکنون یک اقامت گاه در روستای لاور ساحلی در دست ساخت است و بزودی نیز شهرک گردشگری در روستای فقیه حسنان احداث می شود.
نادری یادآور شد: با عنایت استاندار بوشهر نیز اعتبار خوبی برای این روستا در جهت تقویت زیر ساخت ها مصوب شده است .
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