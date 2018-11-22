خیرین مدرسه ساز تمدن آینده کشور را می سازند

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد بطحایی ظهر پنجشنبه در مراسم خیرین مدرسه سازسراسر کشور در مشهد اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز با ساختن ۱۱۳ هزار کلاس درس در بیست سال گذشته تمدن آینده کشور را رقم زده و به عبارتی تمدن آینده کشور را می سازند.

وی افزود: امروز نهال مدرسه سازی تبدیل به شجره طیبه شده و اهمیت مدرسه سازی در بعد معنوی و فرهنگی بسیار بیشتر از صرف ساختن فضای آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد:کلاس درس ساختن ترویج خیر و اشاعه ناب ترین نوع ایثار و از خود گذشتگی است که اشاعه این فرهنگ توسط وزارت آموزش و پروش به درستی انجام نشده است و باید تلاش بیشتری شود.

بطحایی گفت: امروز فضای آموزشی صرفا کلاس فیزیکی نیست و فضای کلاس بخشی از تکنولوژی است که تعمیق و تسریع یادگیری را بر عهده دارد و باید توجه داشت که فضای آموزشی خودش یک معلم در مسیر یادگیری است.

وی تصریح کرد: معماری فضای های آموزشی و ایجاد فضای سبز که می تواند نقش مهمی در یادگیری ایفا کند باید مورد توجه قرار گیرد و امروزه درحوزه فضا و معماری کلاسهای درس به سمت کلاسهای بدون دیوار حرکت و خود مدرسه تبدیل به یک کلاس شده است تا دانش آموزان در سر و صدا مهارت تمرکز را فرا بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:امروزه کلاسهای نیم دایره ای شکل گرفته است بدون نیمکت و بچه ها در این کلاسها روی زمین می نشینند، رنگ و تصاویر در فضاهای آموزشی به شدت مورد توجه است ولی ما در این حوزه ها کمتر تلاش و توجه داشته ایم که باید جبران شود.

وی افزود:مدرسه محیط تمرین زندگی کردن است لذا معماری مدارس باید مورد بازنگری قرار بگیرد و مناسب با نیاز امروز ساخته شوند و تا زمانی که مدرسه محل تمرین زندگی نشود حتی اگر تمامی مدارس کشور به لحاظ ایمن سازی در شرایط خوبی قرار بگیرند هنوز کار تمام نشده است.

بطحایی تاکید کرد: محیط مدرسه باید محیطی برای بچگی کردن و تمرین صبر و اخلاق شود، مدارس ما باید دارای اتاق اسباب بازی مناسب باشد و براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ما به اصلاح مسیرهای قبلی آموزش مبنی بر امتحان، مشق اقدام کردیم و باید مدرسه را تبدیل به کارگاه کنیم.

وی با اشاره به نیاز ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای استاندارسازی فضاهای آموزشی کشور اظهار کرد: باید کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شود و روشهای جلب مشارکت خیرین مورد بازنگری قرار بگیرد تا هر فردی در کشور بتواند براساس توان مالی خود در مدرسه سازی سهیم شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرف سه ماه آینده باید این کارگروه راهبردهای عملیاتی خود را ارائه بدهد.