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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

وزیر آموزش و پرورش:

خیرین مدرسه ساز تمدن آینده کشور را می سازند

خیرین مدرسه ساز تمدن آینده کشور را می سازند

مشهد- وزیر آموزش و پرورش گفت: خیرین مدرسه ساز با کمکی که به دانش آموزان برای تحصیل می کنند در واقع تمدن ساز آینده کشور هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد بطحایی ظهر پنجشنبه در مراسم خیرین مدرسه سازسراسر کشور در مشهد اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز با ساختن ۱۱۳ هزار کلاس درس در بیست سال گذشته تمدن آینده کشور را رقم زده و به عبارتی تمدن آینده کشور را می سازند. 

وی افزود: امروز نهال مدرسه سازی تبدیل به شجره طیبه شده  و اهمیت مدرسه سازی در بعد معنوی و فرهنگی بسیار بیشتر از صرف ساختن فضای آموزشی است. 

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد:کلاس درس ساختن ترویج خیر و اشاعه ناب ترین نوع ایثار  و از خود گذشتگی است که اشاعه این فرهنگ توسط وزارت آموزش و پروش به درستی انجام نشده است و باید تلاش بیشتری شود. 

بطحایی گفت: امروز فضای آموزشی صرفا کلاس فیزیکی نیست و فضای کلاس بخشی از تکنولوژی است که تعمیق و تسریع یادگیری را بر عهده دارد و باید توجه داشت که فضای آموزشی خودش یک معلم در مسیر یادگیری است. 

وی تصریح کرد: معماری فضای های آموزشی و ایجاد فضای سبز که می تواند  نقش مهمی در یادگیری ایفا کند باید مورد توجه قرار گیرد و امروزه درحوزه  فضا و معماری کلاسهای درس به سمت کلاسهای بدون دیوار حرکت  و خود مدرسه تبدیل به یک کلاس شده است تا دانش آموزان در سر و صدا مهارت تمرکز را فرا بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:امروزه کلاسهای نیم دایره ای شکل گرفته است بدون نیمکت و بچه ها در این کلاسها روی زمین می نشینند، رنگ و تصاویر در فضاهای آموزشی به شدت مورد توجه است ولی ما در این حوزه ها کمتر تلاش و توجه داشته ایم که باید جبران شود.

وی افزود:مدرسه محیط تمرین زندگی کردن است لذا معماری مدارس باید مورد بازنگری قرار بگیرد و مناسب با نیاز امروز ساخته شوند و تا زمانی که مدرسه محل تمرین زندگی نشود حتی اگر تمامی مدارس کشور به لحاظ ایمن سازی در شرایط خوبی قرار بگیرند هنوز کار تمام نشده است.

بطحایی تاکید کرد: محیط مدرسه باید محیطی برای بچگی کردن و تمرین صبر و اخلاق شود، مدارس ما باید دارای اتاق اسباب بازی مناسب باشد و براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ما به اصلاح مسیرهای قبلی آموزش مبنی بر امتحان، مشق اقدام کردیم و باید مدرسه را تبدیل به کارگاه کنیم.

وی با اشاره به نیاز ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای استاندارسازی فضاهای آموزشی کشور اظهار کرد: باید کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شود و روشهای جلب مشارکت خیرین مورد بازنگری قرار بگیرد تا هر فردی در کشور بتواند براساس توان مالی خود در مدرسه سازی سهیم شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرف سه ماه آینده باید این کارگروه راهبردهای عملیاتی خود را ارائه بدهد.

کد مطلب 4465462

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