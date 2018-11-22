سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعال بودن ۲۳ دستگاه دوربین نظارتی مداربسته هوشمند در زنجان خبر داد و گفت: تعداد این دوربین‌ها در سال های آینده افزایش می‌یابد.

وی بر توسعه دوربین‌های نظارتی در شهر زنجان تأکید کرد و افزود: با تحقق این امر مهم تصادفات رانندگی کاهش می‌یابد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از فعال بودن چهار دوربین هوشمند ثبت کنترل تخلفات رانندگی در زنجان خبر داد و افزود: شهرداری باید همکاری لازم با نیروی انتظامی را داشته باشد.

شیرمحمدی بر توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید برای تحقق این امر مهم تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهد چراکه توسعه این دوربین‌ها در زنجان ضروری است.

وی ابراز کرد: این دوربین‌ها توسط خود نیروی انتظامی نصب‌شده و تأثیر خوبی درزمینهٔ رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی داشته و با نصب دوربین‌های مداربسته تخلفات رانندگی در استان کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: با تخصیص اعتبار، نیروی انتظامی تعداد دوربین‌های هوشمند را افزایش می‌دهد چراکه توجه به این مهم باعث ساماندهی نیروی انسانی شده و وضعیت ترافیک هم بهتر می‌شود.