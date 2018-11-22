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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان خبر داد:

توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان

توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان

زنجان-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان بر توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید برای تحقق این امر مهم تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهد.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعال بودن ۲۳  دستگاه دوربین نظارتی مداربسته هوشمند در زنجان خبر داد و گفت: تعداد این دوربین‌ها در سال های آینده افزایش می‌یابد. 

وی بر توسعه دوربین‌های نظارتی در شهر زنجان تأکید کرد و افزود: با تحقق این امر مهم تصادفات رانندگی کاهش می‌یابد. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از فعال بودن چهار دوربین هوشمند ثبت کنترل تخلفات  رانندگی در زنجان خبر داد و افزود: شهرداری باید همکاری لازم با نیروی انتظامی را داشته باشد. 

شیرمحمدی بر توسعه دوربین‌های نظارتی مداربسته هوشمند در شهر زنجان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید برای تحقق این امر مهم تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهد چراکه توسعه این دوربین‌ها در زنجان ضروری است. 

وی ابراز کرد: این دوربین‌ها توسط خود نیروی انتظامی نصب‌شده و تأثیر خوبی درزمینهٔ رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی داشته و با نصب دوربین‌های مداربسته تخلفات رانندگی در استان کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: با تخصیص اعتبار، نیروی انتظامی تعداد دوربین‌های هوشمند را افزایش  می‌دهد چراکه توجه به این مهم باعث ساماندهی نیروی انسانی شده و وضعیت ترافیک هم بهتر می‌شود. 

کد مطلب 4465469

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