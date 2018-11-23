شناسایی حدود ۸۰۰ پایان نامه و رساله در حوزه حقوق شهروندی

فریدون جعفری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: «جشنواره ملی انتخاب پایاننامه برتر حقوق شهروندی» بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را سعی در شناسایی نویسندگان آکادمیک حوزه حقوق شهروندی با مشارکت دانشگاهها اعلام کرد و افزود: برگزاری این جشنواره در راستای تکلیف وزارت علوم مبنی بر آموزش همگانی و تخصصی حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی ادامه داد: با مشارکت دانشگاهها به دنبال شناسایی نویسندگان دانشگاهی حوزه حقوق شهروندی هستیم تا منابع این حوزه را گردآوری کرده و آنها را برای آشنایی بیشتر مردم با حقوق شهروندی و ترویج مطالبهگری به کار گیریم.
وی افزود: بعد از تصمیم برای برگزاری این جشنواره از طرف وزارت علوم با تمام دانشگاههای کشور مکاتبه شد تا پایاننامههای مرتبط با ۲۲ سرفصل حقوق شهروندی را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی افزود: فرآیند شناسایی پایاننامهها در حال انجام است و تاکنون حدود ۸۰۰ پایاننامه و رساله در حوزه حقوق شهروندی شناسایی شده است.
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