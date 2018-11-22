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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

در هیات رئیسه دانشگاه؛

طرح جامع واحدهای دانشگاهی حامی مادران دانشگاه آزاد به تصویب رسید

طرح جامع واحدهای دانشگاهی حامی مادران دانشگاه آزاد به تصویب رسید

طرح جامع واحدهای دانشگاهی برای تحصیل مادران در دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، هدف از راه اندازی واحدهای دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی، حمایت از خانواده، ایجاد فرصت تحصیلات عالی برای مادران ایران اسلامی، در راستای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.

واحدهای دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با شرایط و تمایلات و درخواست های مادران راه اندازی و رشته های کاربردی در این واحدها ایجاد خواهد شد.

در این واحدهای دانشگاهی علاوه بر کلاس های درس، مهد کودک، دفتر مشاوره و سایر خدمات رفاهی مورد نیاز مادران در حال تحصیل فعال خواهد بود.

 محمدمهدی طهرانچی در اولین روزهای ریاست خود در دانشگاه آزاد اسلامی، راه اندازی مجتمع های دانشگاهی حامی مادران را یکی از برنامه های کاری خود اعلام کرده بود.

اولین واحد دانشگاهی حامی مادران در ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در واحد یادگار امام (ره) راه اندازی شده است.

کد مطلب 4465497

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