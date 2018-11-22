واکاوی یک ادعا؛ کاهش تحریمهای ایران در ازای خروج از سوریه!

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی به‌تازگی مدعی شدند که ولادیمیر پوتین در جریان دیدار خود با بنیامین نتانیاهو به وی پیشنهاد کرده است که نیروهای ایران در ازای معافیت این کشور از تحریم‌های آمریکا از سوریه خارج شوند. این درحالی است که ریابکوف این خبر را تکذیب کرد.

طبق گزارش رسانه های صهیونیست؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در یک جلسه استماع خصوصی در مورد پیشنهاد جدید روسیه به اسرائیل و آمریکا در رابطه با ایران سخن به میان آورده است. پیشنهادی که براساس آن مسکو به تل‌آویو و واشنگتن گفته که تحریم‌های ایران در ازای خروج از سوریه لغو شوند.

نتانیاهو این موضوع را در جریان یک جلسه استماع که در کمیته روابط خارجی و امنیت کنست این رژیم برگزار می‌شد، اعلام کرده است.

منابع صهیونیست در این باره گفته‌اند که نتانیاهو مشخص نکرده است این پیشنهاد در جریان دیدار کوتاه او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که هفته گذشته در پاریس انجام گرفت مطرح شده است اما از لحن سخنان نتانیاهو به‌نظر می‌رسید که چنین پیشنهادی در همین دیدار از سوی طرف روس داده شده است.





رسانه های صهیونیست، همچنین از ابراز خرسندی نتانیاهو در مورد دیداری که با پوتین داشته است خبر داده‌اند و تاکید کردند که روسیه نمی‌تواند به تنهایی ایران را از سوریه خارج کند و برای این اقدام به کمک دیگر قدرت‌های جهانی نیاز دارد.

نتانیاهو مدعی شده است که هم‌اکنون روسیه و آمریکا درحال بررسی راه‌هایی هستند که می‌توانند نفوذ ایران را در سوریه کاهش دهند که البته یکی از روش‌های پیش‌رو معافیت تحریمی برای ایران است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که در ۸ نوامبر جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه با نماینده روسیه در وین دیدار کرده است تا درباره این موضوع گفت‌وگو کنند. این درحالی است که سه روز پیش از این دیدار نتانیاهو و جفری با یکدیگر دیدار کردند. نتانیاهو همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان کنست مبنی بر اینکه آیا او در مورد پیشنهاد روسیه موضع‌گیری کرده است، گفت: اکنون این تنها یک ایده است و اسرائیل در این مورد سیاست‌های خود را بررسی نکرده است.

سفارت روسیه در تل‌آویو نیز از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد. یک مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا ضمن اینکه این موضوع را رد نکرد، گفت: «ما در این باره با سازمان‌ملل و دیگر طرف‌ها از جمله روسیه همکاری خود را ادامه می‌دهیم تا همه راه‌حل‌های سیاسی را که در قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل آمده بررسی کنیم. البته نمی‌توانیم در مورد ماهیت این گفت‌وگوها اظهارنظری کنیم.»

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه، ۳۰ آبان، اعلام چنین پیشنهادی را از سوی روسیه تکذیب کرد و گفت که «درخصوص حضور ایران در سوریه، باید توجه داشت که واحدهای ایرانی به دعوت دولت قانونی سوریه در آنجا مستقرند. به این خاطر ما هیچ مشکل قانونی، سیاسی یا مشکل دیگری در این ارتباط نمی‌بینیم. نمی توانم این موضوع را که دقیقا در مورد برداشتن تحریم‌ها در ازای انجام کاری صحبت شده باشد، تایید کنم. ایده‌های نزدیک به این، اما نه دقیقا همین ایده، مطرح شده و ما همچنان با همه در تماس هستیم تا راه‌حل‌های ممکن در این باره را بررسی کنیم. توجه ما به تامین امنیت اسرائیل تنها به زبان نیست، بلکه در این خصوص نهایت جدیت را داریم».

رای الیوم در مطلبی در این باره می نویسد: « دو موضوع این روزها اسرائیلی ها و مقامات سیاسی و نظامی آنرا به شدت نگران کرده است؛ نخست، دست یابی حزب الله به سلاح پیشرفته و ایجاد کننده توازن راهبردی و معادله بازدارندگی کنونی و دیگری حضور نیروهای ایرانی در سوریه دو موضوع این روزها اسرائیلی ها و مقامات سیاسی و نظامی آنرا به شدت نگران کرده است؛ نخست، دست یابی حزب الله به سلاح پیشرفته و ایجاد کننده توازن راهبردی و معادله بازدارندگی کنونی و دیگری حضور نیروهای ایرانی در سوریه.

به عبارت دیگر جبهه شمالی یعنی لبنان و سوریه محور تمرکز استراتژیک اسرائیلی-آمریکایی است و موضوع عجیبی نیست که در حال حاضر از پیشنهاد روسیه برای رفع جزیی تحریم ها از تهران در مقابل خروج نیروهای ایرانی از سوریه مطرح شود.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه اینکه دولتش چنین پیشنهادی به اسرائیل و آمریکا در ازای رفع تحریم ها علیه ایران داده باشد را تکذیب کرد.

مسئولان سوری در همه اظهارنظرهای خود تاکید می کنند که نیروهای ایرانی در سوریه با درخواست دولت سوریه آمده اند و خروج آنها نیز با درخواست سوری هاست. برعکس دیگر نیروهای موجود در اراضی سوریه مانند آمریکا و ترکیه که فورا باید خارج شوند زیرا حضور نامشروع دارند و حاکمیت سوریه را نقض کرده اند.

رای الیوم نوشت: ضرب المثلی هست که می گوید هیچ دودی بدون آتش ایجاد نمی شود. اما باتوجه به انتشار این اخبار می توان از سه بُعد موضوع را بررسی کرد؛ اول اینکه، اسرائیل و آمریکا فهمیده اند که گزینه نظامی یعنی انجام حملات به نیروها و مواضع ایرانی در سوریه بی فایده است و چه بسا می تواند به نتایج خطرناک منجر شود و این به سبب این است که ارتش سوریه سامانه اس ۳۰۰ پیشرفته روسی مستقر کرده است.

در ثانی؛ کاملا روشن است که تحریم های آمریکا ضد ایران به سبب نقض برجام یا معاهده منع اشاعه هسته ای نیست و بلکه به خاطر فشار در راستای خدمت به منافع امنیتی اسرائیل و معامله رفع تحریم در ازای خروج نیروهای ایرانی از سوریه است.

سوما، مسکو از حیث مبداء با آن مخالف نیست و از حرفهای ریابکوف مشخص می شود که گفت: توجه ما به تامین امنیت اسرائیل تنها به زبان نیست، بلکه در این خصوص نهایت جدیت را داریم.

این رسانه عرب زبان می نویسد: درز این اخبار و پیشنهاد نشانگر شکست تحریم های آمریکا ضد ایران قبل از تکمیل شدن ماه اول و حالت سرخوردگی و رعب و وحشتی است که در محافل اسرائیل از حضور نظامی ایران در جبهه شمالی و محاصره اسرائیل وجود دارد این اخبار و پیشنهاد نشانگر شکست تحریم های آمریکا ضد ایران قبل از تکمیل شدن ماه اول است خواه به شکل حضور در سوریه یا تقویت توان موشکی حزب الله. از سویی نباید حالت عافیت سوریه در همه زمینه ها و به ویژه نظامی را نباید فراموش کرد.

این رسانه در پایان می نویسد: سئوالی که مطرح می شود این است که آیا ممکن است که ایران چنین معامله ای اگر صحت آن اثبات شود را بپذیرد و در این باره گفتگو می کند؟ جواب به این سئوال سخت است اما می توان گفت که ایرانی ها بالاترین درجه پراگماتیسم را دارند و با وجود آن می دانند که چنین پیشنهادی از موضع قدرت نیست بلکه از موضع ضعف است و آنچه ارجحیت دارد این است که چنین ارزیابی موضع آنها برای ماندن در سوریه تقویت کند تا قدرت محور مقاومت در وهله اول تقویت شود و در وهله دوم به عنوان برگ برنده استفاده شود.

در خصوص این ادعاها باید تصریح کرد همانگونه که بارها مقامات سوریه و ایران تأکید کرده اند حضور ایران مطابق با درخواست دولت دمشق و بر اساس موازین منشور سازمان ملل است و تصمیم به خروج ایران نیز از رهگذر همین مکانیسم میسر است و نه دیکته کسی.