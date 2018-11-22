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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

معاون حجتی:

پیش بینی۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بخش کشاورزی

پیش بینی۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بخش کشاورزی

معاون وزیر جهاد از پیش بینی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه همکاری مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در زمینه برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از اصول اساسی دولت است و در این رابطه حمایت از کسب و کارهای کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالمهدی بخشنده خاطرنشان ساخت:در این تفاهم نامه مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی شده است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۱۵ درصد از محل آورده متقاضی و بقیه از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه تامین خواهد شد.

وی ادامه داد:در این برنامه سه محور اصلی تامین مالی برنامه تولید و ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان، تامین مالی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدها به میزان ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و تامین مالی پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان‌های مرزی به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان دیده شده است.

 بخشنده گفت:در حال حاضر با هماهنگی دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

کد مطلب 4465517

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