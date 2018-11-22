پیش بینی۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه همکاری مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در زمینه برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از اصول اساسی دولت است و در این رابطه حمایت از کسب و کارهای کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالمهدی بخشنده خاطرنشان ساخت:در این تفاهم نامه مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی شده است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۱۵ درصد از محل آورده متقاضی و بقیه از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه تامین خواهد شد.

وی ادامه داد:در این برنامه سه محور اصلی تامین مالی برنامه تولید و ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان، تامین مالی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدها به میزان ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و تامین مالی پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان‌های مرزی به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان دیده شده است.

بخشنده گفت:در حال حاضر با هماهنگی دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.