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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

فرمانده انتظامی چابهار خبر داد:

کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در چابهار

کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی چابهار از کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در بازرسی از ۷ دستگاه خودرو در محدوده تین شهرستان خبر داد.

سرهنگ حیدر علی کیخای مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی روز گذشته ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی هفت دستگاه خودرو سواری و وانت حامل کالای قاچاق را در مبادی خروجی شهر چابهار شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: ماموران این فرماندهی در بازرسی از این خودروها مقادیری زیادی کالای قاچاق شامل سیگار، لوازم خانگی، سوخت، قطعات خودرو قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی افراد متخلف به دادسرا از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به کالای قاچاق را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش تا در این خصوص اقدام شود.

کیخای مقدم تصریح کرد: از آنجایی که پدیده شوم قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه محسوب می شود لذا پلیس شهرستان چابهار با قاطعیت تمام با افرادی که بخواهند با واردات کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد کند برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4465519

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    نظرات

    • علی محمد IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
      1 0
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      ممنون ازنیروی انتظامی.باتوجه به اینکه میزان قاچاق سوخت درکشوربسیار بالاست لذا باجدیت تمام نسبت به کنترل خوردورهای نفتکش اقدام نمایید تا قاچاق سوخت نیزدر کشور کاهش یابد و اقتصاد کشور رونق گیرد
    • GB ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
      1 0
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      سپاس فراوان از نیروی انتظامی.قاچاق سوخت نیز در اولویت نیروی انتظامی قرار داشته باشد .با توجه به اینکه روزانه بیست میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود .به نظر تانکر های بزرگ نفتکش تمامشان باید کنترل شوند
    • محمد رضا GB ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
      0 0
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      قاچاق روزانه سی میلیون لیتر سوخت خیلی خیلی زیاد است.نیروی انتظامی باید در شهر های مرزی کشور با جدبت تمام و بی وقفه نظارت و بازرسی داشته باشد

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