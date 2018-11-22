کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در چابهار

سرهنگ حیدر علی کیخای مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی روز گذشته ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی هفت دستگاه خودرو سواری و وانت حامل کالای قاچاق را در مبادی خروجی شهر چابهار شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: ماموران این فرماندهی در بازرسی از این خودروها مقادیری زیادی کالای قاچاق شامل سیگار، لوازم خانگی، سوخت، قطعات خودرو قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی افراد متخلف به دادسرا از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به کالای قاچاق را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش تا در این خصوص اقدام شود.

کیخای مقدم تصریح کرد: از آنجایی که پدیده شوم قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه محسوب می شود لذا پلیس شهرستان چابهار با قاطعیت تمام با افرادی که بخواهند با واردات کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد کند برخورد خواهد کرد.