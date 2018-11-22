وجود برخی مانکن ها در ویترین زیبنده اصناف ورامین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک صبح پنج شنبه درنشست سیاسی که توسط اتاق اصناف و بسیج اصناف ورامین و به مناسبت هفته وحدت وهفته بسیج در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی باحضور فرمانده ومسئول نمایندگی ولی فقیه وپاسداران سپاه ورامین و رئیس اتاق اصناف وهئیت مدیره و روسای اتحادیه اصناف شهرستان ورامین برگزارشد طی سخنانی اظهار داشت:الان که شرایط نسبت به زمان دفاع مقدس تغییر کرده است و اتاق جنگ دشمن از وزارت جنگ به خزانه داری منتقل شده است مولفه هایی مثل اعتقاد به خدا و معرفت را که دشمن به ان اعتقاد ندارد به کمک ما بسیجیان می آید.

تاجیک در ادامه افزود: مولفه های ایثار و از خود گذشتگی و شهادت که در همه مردم ایران در زمان جنگ وجود داشت جز عناصری بود که در حساب های دشمن نگنجیده بود و می گوییم که ایستادگی فقط مخصوص دفاع مقدس نبود و امروز هم هنوز پاشنه های استکبار برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی کشیده است لذا باید هوشیار باشیم لذا ما باید در راهی که انتخاب کرده ایم سست نشویم.

وی با بیان اینکه امروز، هم جریان هایی در خارج و هم در درون جهان اسلام در حال تلاش هستند که وحدت جامعه اسلامی را به هم بزنند گفت: دشمن در تلاش برای تفرقه انداختن میان جوامع اسلامی است و جهان اسلام با درایت رهبری مدیریت شد چرا که دشمن به دنبال این بود که ۳۰ سال مسلمان کشی را در منطقه راه بیاندازد و دیدیم که برخی از خودی ها هم همین را می گفتند و معتقد بودند که سوریه از دست رفته است و سنی های امریکا با ماهواره و فضای مجازی به دنبال تفرقه اندازی میان کشورهای اسلامی هستند و اگر داعش از بین رفت به برکت همین تفکر وحدت بود.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین با اشاره به اینکه اصناف در همین جنگ اقتصادی چندین جهیزیه کامل را تقدیم خانواده های بی بضاعت کردند گفت: ورامین در همه عرصه ها پیش رو بوده است و امروز هم اگر می خواهیم در جنگ اقتصادی موفق باشیم باید همگی با یکدیگر باشیم در این جنگ اصناف باید انصاف داشته باشند تا اجحافی به مردم نشود اگر ارزش پول کاهش پیدا کرده همگی متضرر شده ایم و باید همگی تاوان بدهیم و اگر خرید قبل داریم نباید احتکار کنیم و یا با قیمت بالاتر بفروشیم و بسیج اصناف باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و اینکه اصناف بسیج می شود و کار خیر می کند یعنی هنوز بسیج زنده است.

تاجیک در ادامه در خصوص چهل سالگی انقلاب گفت: اگر دیدیم این اتفاقات افتاده است بی حساب و کتاب نیست چرا که همه تلاش کردند که این کشور چهلمین سال خود را نبیند و اتاق فکرهایی را ساخته اند که با شایعه و دروغ پراکنی و بزرگنمایی و سیاهنمایی به مسائل دامن بزنند و به هیچ وجه پیشرفت هایی را که طی این ۴۰ سال داشته ایم را به مردم نمی گویند و تبیین نمی شود که ما در حال حاضر صنعت توریسم پزشکی را داریم و امروز ۹ درصد جامعه ما باسواد هستند و حضور بانوان در دانشگاه ها بالاتر است ما پیشرفت های خوبی در مقایسه با طاغوت داشته ایم.

وی با انتقاد بر وجود برخی از لباس ها و مانکن ها در مغازه ها و لباس فروشی های ورامین افزود: زیبنده ورامین نیست که مانکن هایی را پشت ویترین مغازه ها می بینیم و باید در این مورد چاره اندیشی هایی صورت گیرد.

گفتنی است که دراین نشست باهمت اتاق اصناف و بسیج اصناف تعداد ۴۰بیمه آتش سوزی به صورت رایگان ازطرف بیمه دی و اعطا ۴۰فقره وام قرض الحسنه ازطرف صندوق قرض الحسنه معراج به بسیجیان اصناف اعطا شد.