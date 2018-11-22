دستگیری سارق موتورسیکلت های شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا زارعی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در سطح شهر همدان به ویژه بازار میوه فروشان (سرگذر)، اکیپی از کارآگاهان مبارزه با سرقت وسایط نقلیه بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام شگردهای خاص پلیسی و رصد فضای مجازی به شماره تلفنی که به صورت دوره ای اقدام به فروش انواع موتورسیکلت می کرد مشکوک تا این که در یکی از تصاویر بارگذاری شده توسط سارق، کش ترک بند یکی از موتورسیکلت ها مورد شناسایی یکی از مالکان موتورسیکلت قرار گرفت.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: ماموران در یک معامله صوری با متهم، وی را دستگیر و در بازرسی از منزل او و پدرش، ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کردند.

وی اظهار داشت: متهم در بازجویی ها و تحقیقات فنی، به سرقت ۴ دستگاه موتورسیکلت دیگر از محدوده بازار (سرگذر) همدان اعتراف و در ادامه ۲ نفر از خریداران اموال مسروقه شناسایی و ۴ دستگاه موتورسیکلت دیگر نیز از این دو خریدار کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.