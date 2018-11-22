ایجاد زنجیره تولید کشاورزی از مهاجرت روستاییان جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح یک واحد صنعتی کشمش پاک کنی در شهرک صنعتی ملایر افزود: یکی از دغدغه‌های امروز ما زنجیره تولید است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ایجاد زنجیره تولید از مهاجرت روستاییان و رشد حاشیه نشینی شهرها جلوگیری می کند، عنوان کرد: با ایجاد زنجیره تولید اگر ارزش افزوده ای ایجاد شود، در خود منطقه ایجاد خواهد شد.

حجتی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال توسعه، جلوگیری از حاشیه‌نشینی و ارزش افزوده هستیم، راه آن توجه به زنجیره تولید است، اضافه کرد: برای بهتر پاسخ دادن این طرح بایدصنایع بسته‌بندی و سردخانه نیز در همان منطقه تولید مستقر باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید خدمات مورد نیاز قبل از تولید نیز مورد توجه باشد و صنایع خدماتی، غذایی و تبدیلی نیز در این مناطق لحاظ شود، گفت: حمایت از باغدار و کشاورز موجب کاهش دغدغه‌ آنها می‌شود و وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند و بر همین اساس باید خدمات هم بیشتر شود.

وی همچنین بابیان اینکه امروز قطب های جمعیتی و اقتصادی در کشور ایجاد شده و منابع و سرمایه های کشور را به سمت خود جلب کرده است، گفت: این مقوله معضلاتی نیز به وجود آورده است.

حجتی بااشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه کشاورزی افزود: در کنار این سرمایه گذاری ها و با ورود سرمایه گذاران باید فعالیت و خدمات جدید تعریف شود چراکه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی منجر به اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده، منشا توسعه و کاهش دغدغه باغدار می شود.

وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت انگور و کشمش اشاره و بابیان اینکه اگر انگور وابسته به تازه خوری و خام فروشی باشد، شاهد انواع خدمات و اشتغال در منطقه نخواهیم بود، گفت: امروز که تولید محصول انگور و کشمش افزایش پیدا کرده و بازارها توسعه یافته باید این خدمات و واحدهای تولیدی و صنعتی و صنایع تبدیلی بیشتر ایجاد شود چراکه در غیر اینصورت کشاورز با مشکل مواجه می شود.

وی بابیان اینکه امیدواریم با اقدامات و سیاست های اتخاد شده در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای طرح فراز و آبیاری نوین، روند توسعه ادامه می یابد، به فعالیت های جهاد کشاورزی در اجرای طرح فراز در کشور اشاره و ارومیه و تاکستان را در اجرای این طرح پیشرو دانست و گفت: طرح فراز یا داربستی؛ میزان تولید انگور را تا ۲ یا ۳ برابر افزایش می دهد ضمن اینکه کیفیت نیز ارتقا می یابد.

وی یادآور شد: در حال حاضر این طرح در شهرستان ملایر برای حدود ۲ هزار هکتار اجرا شده که با توجه به حجم تولید باید از این میزان بیشتر شود.

وی با اشاره به مشکلات آب نیز بابیان اینکه باید آب را خوب مدیریت کنیم و تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی بدهیم، گفت: باید با آب کمتر محصول بیشتر داشته باشیم که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

حجتی روش‌های کنونی برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی را بسیار اشتباه دانست و ادامه داد: طی این سال‌ها در روش‌های برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی اشتباهات زیادی وجود داشته و به سرمایه‌های اجدادمان که قنوات بوده جفا کرده ایم.

حجتی با بیان اینکه قنوات سرمایه بزرگی بودند که با مشقت و مرارت ایجاد شده بودند، عنوان کرد: نسل ما این سرمایه را نابود کرد اما امروز باور بهتری به قنوات وجود دارد و باید برای احیای این سرمایه فکری کرد.

وی بابیان اینکه ۱۱۴ هزار رشته قنات در کشور وجود دارد و در بودجه‌ها باید توجه بیشتری به آن شود؛ گفت: امروز به اندازه یک سطل کوچک در بودجه به این امر توجه نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی به ارتقاء بودجه‌ها برای کشاورزان اشاره کرد و گفت: ۱۸ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۸ به وزارت جهاد اختصاص یافت و دستمان به منظور انجام اقدامات مختلف بازتر می‌شود.

حجتی همچنین با اشاره به مشکلات خرید تضمینی گندم، یادآور شد: خرید تضمینی از دغدغه‌های ما بوده و در حال پیگیری است چراکه بحث گندم و قیمت تصمینی به یارانه نان گره خورده و یارانه نان به محدودیت منابع دولتی گره خورده و کشاورزان با مشکل مواجه شده‌اند.

وی اضافه کرد: امسال کشاورزان در رابطه با محصولات باغی وضعیت بهتری داشتند.