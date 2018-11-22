به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان جوان تا بیستم آذرماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی مدرسه رمان به نشانی madreseroman.com و یا سایت رسمی شهرستان ادب به نشانی shahrestanadab.com، ثبتنام کنند و کارنامه ادبی خود را برای بررسی کارشناسی بفرستند.
بنابراین داشتن پیشینه ادبی و داستاننویسی، برای ثبتنام در مدرسه رمان ضرورت دارد. مدرسه رمان در مرحله پس از ثبتنام، از افرادی که دارای توانمندی ادبی قابل قبولی باشند، درخواست طرح رمان خواهد کرد. منتخبین نهایی از میان ارائهکنندگان طرح رمان، به انتخاب استادان مدرسه، وارد مدرسه خواهند شد.
هنرجویانِ گزینش شده، طی یک دوره 10 ماهه، ضمن آموزشهای لازم و مرتبط با نوشتن رمان توسط اساتید دانشگاه و نویسندگان و منتقدان سرشناس کشوری، زیر نظر یکی از استادان مدرسه رمان، نگارش کار خود را آغاز خواهند کرد. پایان دوره مدرسه، مصادف خواهد بود با پایان رمان هر یک از هنرجویان مدرسه. این رمانها پس از تایید کیفیت توسط استاد مربوطه، توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر و به بازار کتاب عرضه خواهند شد.
گفتنی است «مدرسه رمان شهرستان ادب»، نخستین و تخصصیترین مدرسه رمان در ایران در سال 1393 گشایش یافت و تا به امروز سه دوره موفق را پشت سر گذاشته است.
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