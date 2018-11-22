رفع تصرف میلیاردی اراضی ملی در نظرآباد/۱۳۲ هکتار آزاد شد

حامد فرضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در برخورد با زمین‌خواران و متجاوزان به اراضی ملی جدی هستیم، اظهار کرد: همکاری و هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان با دستگاه قضا برای رفع تصرف اراضی ملی از دست سودجویان با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به همکاری شایسته دستگاه قضا استان به‌ویژه ریاست دادگستری شهرستان نظرآباد، گفت: یک فقره پرونده مهم در اراضی ملی پلاک ۳۶۶ موسوم به «مسکول چمبورک» شهرستان نظرآباد که در ید و تصرف شخصی به مساحت حدودی ۳۲ ۱ هکتار بود، در دستگاه قضا مطرح و موردبررسی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تأکید کرد: با حمایت قاطع دستگاه قضایی استان و شهرستان و تلاش عوامل اداره منابع طبیعی شهرستان نظرآباد این اراضی بازپس‌گیری و بیت‌المال و دولت بازگردانده شد.

فرضی یادآور شد: ارزش اراضی رفع تصرف‌شده بالغ‌بر ۱۳۲ میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: مجموعه اداره کل منابع طبیعی استان با همراهی دستگاه قضا در جلوگیری از تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری عزمی جدی دارند.