به گزارش خبرنگار مهر، در دومین و آخرین روز از برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منطقه سه کشور در اهواز، ۱۲ قصه از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر اجرا می‌شود.

در بخش زنان و مردان، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منطقه سه کشور در اهواز قصه‌های پسران تشمال با اجرای «طیبه باقری شلمزاری»، آهنگ دوستی با اجرای «سمیه پسندی»، زیباترین هدیه دنیا با اجرای «آسیه رحمتی»، دختری به اسم فرشته با اجرای «هاجر کریمی»، زاغ و زیرک با اجرای «صغری عالی پور»، تونبولو با اجرای «ژاله بحرینی مطلق»، من و یک گلدان خالی با اجرای «طاهره جعفری»، آغوشت را باز کن با اجرای «بهار ملک پور»، سرگذشت ایرج با اجرای «فریده مرادی»، هرکسی را بهر کاری ساختند با اجرای «رضا ابراهیمی»، قلقلی و آرزوهای بزرگ با اجرای «فرشته پورنعمتی»، آرزوی گلی با اجرای «نرگس رومینا» اجرا می‌شود و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

بخش پایانی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منطقه سه کشور در اهواز، صبح روز پنجشنبه اول آذر به همت اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در محل سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان آب و برق خوزستان برگزار می شود.

