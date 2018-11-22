به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حیدرنیا صبح پنج شنبه در اولین جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی بسیج مساجد و محلات ویژه خواهران که به مناسبت جشن ۴۰ سالگی انقلاب و هفته بسیج توسط سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: کمتر کسی فکر می کرد که بسیج بتواند بسیاری از مشکلات تحمیل شده بر نظام و انقلاب اسلامی را حل کند.

حیدرنیا با اشاره به اینکه بسیج در همه امور پیشرو و خط شکن بوده است گفت: بسیج هیچ رده سنی نمیشناسد و هرکسی که به بسیج گرویده موفقیت را دیده است و به یمن الهی بسیج توانسته است در همه عرصه های فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی و ورزشی ورود پیدا کند.

وی بیان داشت: جشن باشکوه خواهران بسیجی که ییک از برکات انقلاب وجود خواهران محجبه بسیجی به عنوان مادران و اینده سازان نسل اینده است و حضور شما در عرصه های ورزشی نشان از برکت انقلاب است وقتی ورزشکاران بانو با حفظ حجاب در عرصه های ورزشی جهان حاضر می شوند و افتخار افرینی می کنند ضمن حفظ ارزش ها بر قله های افتخار می ایستند جای تقدیر و تشکر بسیار دارند لذا حضور بانوان ورزشکار باحجاب در عرصه های ورزشی از افتخارات بسیج است.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) افزود: افتخاراتی که در طی این چند سال توسط دختران و خواهران کسب شده سبب مباهات است و اگر این روحیه و تفکر به عنوان یک فرهنگ در همه جامعه نهادینه شود روحیه انقلابی حفظ می شود.

گفتنی است که در این جشنواره بسیجیان ورزشکار در رشته های پینگ پونگ؛ طناب زنی؛ لی لی ؛ هفت سنگ؛ آمادگی جسمانی و دارت شرکت داشتند.



