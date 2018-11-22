اولین رالی خانوادگی خودروهای دو دیفرانسیل استان سمنان آغاز شد

محمد جهانشاهی در حاشیه مراسم افتتاحیه اولین رالی خانوادگی خودروهای دو دیفرانسیل استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری رالی جاده ابریشم ویژه خودروهای آفرود و دو دیفرانسیل در شهرستانهای مهدیشهر و آرادان، گرمسار و سمنان، تأکید کرد: اولین رالی خانوادگی جاده ابریشم از صبح پنجشنبه، اول آذرماه۹۷ از کاروانسرای زیبا و تاریخی ده نمک آرادان آغاز و تا فردا غروب ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه بیش از ۱۰۰ خودروی آفرود در این مسابقات حضور دارند، ابراز کرد: این رالی برای نخستین بار در حالی برگزار میشود که شناساندن جلوههای گردشگری مناطق زیبای استان سمنان و همچنین گسترش توریسم ورزشی در زمره اهداف آن است.
برگزاری رالی در دو مقطع کوهستان و کویر
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه رالی جاده ابریشم نخستین تجربه ورزشی گردشگری بین این اداره کل و هیئت آفرود کشور است، تأکید کرد: امیدواریم در سالهای آتی بتوانیم این رویداد گردشگری، ورزشی را گسترش داده و در تقویم فدراسیون اتومبیلرانی بگنجانیم.
جهانشاهی بابیان اینکه این رالی در دو مسیر تلفیقی کویر تا کوهستان برگزار میشود، بیان کرد: کانون جهانگردی و کمیته سافاری فدراسیون اتومبیلرانی بر این مسابقه نظارت و همکاری دارد.
وی افزود: در نخستین مرحله همزمان با لحظاتی پیش خودروهای حاضر در مسابقه وارد مسیر شنزار و کویری ریگ جن شده و از ده نمک به سمت کویر سمنان حرکت میکنند همچنین فردا مرحله کوهستانی این رالی برگزار میشود تا شرکتکنندگان در شهمیرزاد به خط پایان برسند.
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