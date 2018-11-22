به گزارش خبرنگارمهر، کتاب عاشقانه های هبوط در تداوم انتشار کتابی به همین قلم ومضمون به نام عاشقانه های آدم و حوا منتشر شده است.

مضمون اصلی اثر عشق و هجران است که با تکیه بر سابقه ادبی عاشقانه های منظوم و منثور پارسی که آمیزه ای از حکمت و فلسفه و عرفان را در کنار مضمون ملموس عشق قرار داده اند نوشته شده است.

متون نامه وارها یا واگویی هایی عاشقانه است که سیر و سلوکی معرفتی را نیز نشان می‌دهد که در سرگردانی انسان زمینی در توصیل و اتصال به منبع عشق که در متن به نور از آن تعبیر می شود از عشقی زمینی و خاکی به عشقی ناب و قابل احساس توسط روح و دل در عالم بالا ارتقا پیدا می‌کند.

کتاب در نوسان بین زمین و آسمان معشوقی زمینی و معشوقی آسمانی را مورد خطاب قرار می دهد و هر چند در این نوشته ها عاشق در سرزمین هجران به جستجو است اما گویی گوش محبوب در هر بلاد و خاکی و عالم و ساحتی شنوای حرف های وی است. نثر ادبی این نوشتار با بهره گیری از تصویر سازی ها و خیال پردازی های شاعرانه در نوسان بین کلامی نیمه موزون و نثری نامه وار است. پیش تر کتاب عاشقانه های آدم و حوا نیز با همین نوع از نثر، شاعرانگی خفته در میان مونولوگ های با عناوین مشخص را در بر گرفته بود و چنانکه در مقدمه اشاره رفته است این مجموعه با مجموعههای عاشقانه های آدم و حوا و مکاشفات عاشقانه سه گانه ای مقرون به هم از نظر نوع نثر و مضمون است.

بهره گیری از کلمه هبوط در اطلاق به عاشقانه ها نیز اشاره به عشقی است که ریشه در عالم بالا دارد و در زمین تجربه می شود و در نظر کتاب حاضر عشق از عالم بالا با هبوط آدمی به عالم نازل فرود آمده است و از این روی انسان همواره در جستجوی عشق ناب و نورانی است که در زمین تنها نمودی ظاهری از آن را می تواند یافت و در اتصال به عالم معنا که از جاده همین عشق زمینی می گذرد به آن عشق که تظاهر به نور دارد می توان نایل شد.

این کتاب دارای عناوین متنی متنوعی است که گاه اشاراتی به سوابق عاشقانه های کهن پارسی نیز می کند و تنوعی از تصاویر ادبی خیال انگیز را که در جریان متنون به فراخور می آیند برای این خیال پردازی عاشقانه به نمایش در می آورد.



کتاب «عاشقانه‌های هبوط» به قلم محمدباقر اشرفیان بناب در ۱۴۴ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به بهای ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات نظام‌الملک راهی بازار کتاب شد.