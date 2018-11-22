وحدت از واجبات زمان است/باید ید واحده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح امروز در سی‌امین همایش بزرگ وحدت در کرمانشاه ضمن تبریک هفته وحدت اظهار داشت: بعضی امور انقلاب از سنخ الهامات الهی است.

وی افزود: حکایت وحدت و شیعه و سنی از گذشته های دور هم بوده، اما این وحدتی که امام مطرح کرد ورای این بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان داشت: امام راحل با وسع نظری که داشتند این کلمه وحدت را در سراسر مطرح کردند.

آیت‌الله علما ادامه داد: امروز جمعیت مسلمانان در حال رسیدن به حدود دو میلیارد نفر است که می تواند دنیا را در مقابل ارزش ها به زانو درآورد.

وی با بیان اینکه مسلمانان به دنبال سوءاستفاده نیستند، گفت: ما هرچه داریم برای تمام کشورهای اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان داشت: ملل اسلامی باید متحد باشند؛ به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایران ام القرا است و عصبانیت دشمنان هم از همین است.

وی با بیان اینکه به زانو درآمدن سومین ارتش دنیا و تزلزل کابینه اش قوت اسلام را نشان داد، گفت:به تعبیر پیر جماران همه اینها از اسلام سیلی خورده اند.

آیت الله علما با بیان اینکه امروز مسلمین باید ید واحده باشند، گفت: امام فتوا دارد که واجب است وحدت داشته باشیم.

وی با بییان اینکه امروز دنیای کفر مقابل اسلام ایستاده است، تصریح کرد: اسلام ستیزی به بهانه بیان ارزش های اسلام و رنگ ماندنی تا ابد کلام و هدایت الهی هم همچون وجودش ابدیت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد:همه رنگها بی رنگ می شود و از بین می رود و تنها رنگ خدا می ماند و ما منادی این رنگ هستیم و کفر در مقابل این ایستاده است.

آیت الله علما با اشاره به اینکه ارسال رسل و انزال کتب برای بیان این رنگ الهی بوده است، تصریح کرد: همه باید برای رضای خدا کار کنیم.